"Стільки горя принесла недокраїна": зірки відреагували на масований обстріл Києва

Зірки відреагували на обстріл Києва

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У ніч проти 24 квітня російські окупанти здійснили масштабний обстріл Києва.

На столицю летіли різні види ворожих снарядів – балістичні та крилаті ракети і безпілотники "Шахеди". Найбільше руйнувань зазнав Святошинський район. Станом на 11:00 ранку відомо про восьмеро загиблих, а постраждалих, серед яких є діти, понад 70.

Українські знаменитості відреагували на черговий злочин окупантів. Зірки показали, як під час обстрілу ховалися в укриттях, та розкритикували Росію.

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Маша Єфросиніна

Ведуча разом із сином провела ніч в укритті. Знаменитість говорить, що ніколи так швидко не бігла до метро. Єфросиніна неабияк злякалася.

"Дуже страшна ніч. Ми ніколи ще так швидко не бігли до метро", - поділилася знаменитість.

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Христина Решетнік

"Це жахливо! Немає сил уже щоразу писати, кричати, плакати від того, що відбувається. Коли з дітьми всю ніч провели в укритті. На ранок хоча б якось намагаєшся зібратися з думками. Виходить так собі, але як виходить. Втім, змушена якось триматися, бо дітям нашим ще складніше, і вони, попри усе, йдуть до школи… Хоча, як триматися тим, кому сьогодні стільки горя принесла недокраїна…Жахливий ранок! Щирі співчуття всім українцям", - написала блогерка.

Діти Григорія Решетніка / © instagram.com/kristina_reshetnik

Ліза Глінська

"Соломія дуже реагує…Мої діти, а особливо Мія, дуже лякаються гучних звуків. Я намагаюсь затулити їй вушка, але така сильна вібрація по всьому тілу через вибухи і ці закривання вух просто ніщо…Почула "Шахед", схопила Мію, побігла до Полі, вона прокинулась, плаче, знов вибухи, затуляю Мії вуха, годую Полю, щоб заспокоїти, вибухи, Мія починає плакати, заспокоюю Мію, тиша… Десь тут до мене доходить, що налякана, всередині все тремтить, треба якось заспокоїтись, бо діти все відчувають... Новини...Знов летить, знов підвищена небезпека...", - пригадала ніч кулінарна експертка.

Ліза Глінська з донькою / © instagram.com/lizaglinskaya

Євген Кот

Танцівник був шалено розлючений, а особливо на тлі новин, що США ведуть перемовини з РФ щодо завершення війни в Україні. Хореограф зазначив, що окупанти вночі показали, який, на їхню думку, має вигляд мир.

"Американці – ви найкращі переговорники! Ви наближаєте мир! Сидимо під сходами і відчуваємо це! Особливо відчуває це моя 9-місячна донька! Заболотні, вас проклинаю вже дуже довгий час!" – розлютився Кот.

Допис Євгена Кота / © instagram.com/kot_jenya

Даша Квіткова

Блогерка разом із сином ховалася в укритті. Знаменитість говорить, що було неабияк гучно і лячно. Даша закликала берегтися.

"Дуже сильно гучно і лячно. Ми в укритті. Бережіть себе і одне одного", - написала блогерка.

Даша Квіткова з сином / © instagram.com/kvittkova

Андрій Бєдняков

Шоумен всю ніч провів у підземному паркінгу. Ведучий хоче, аби дипломати, які переконані, що РФ хоче миру, відчули на собі всі ті жахіття, що коїть країна-агресорка. Бєдняков також закликав не забувати про донати.

"Перша повна ніч у машині. Гучно дуже. Я обісрався. Дуже хочеться бачити зараз у себе на паркінгу всіх тих дипломатів, які кажуть, що путіну можна вірити, а росія хоче миру", - висловився шоумен.

Андрій Бєдняков / © instagram.com/biedniakov

Наталія Могилевська

Співачка зазначила, що ніч і ранок були дійсно жахливими. Після таких атак єдине, що лишається, це відчувати злість та біль. Артистка також висловила свої співчуття постраждалим та сім'ям загиблих.

"Київ…Жахлива ніч, жахливий ранок…Біль та злість. Мої щирі співчуття рідним загиблих та постраждалих", - написала артистка.

Допис Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Анатолій Анатоліч

Шоумен зазначив, що Росія хоче тільки одного – знищувати. Також він додав, що РФ потрібно було великоднє перемир'я не з поваги до великого свята, а щоб накопичити більше ворожих снарядів.

"Ви ж розумієте, що це було не пасхальне перемир'я, а вони просто акумулювали ще більше засобів для знищення", - зазначив шоумен.

Допис Анатолія Анатоліча / © instagram.com/anatoliyanatolich