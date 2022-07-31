Стінг перервав свій концерт у Варшаві заради України і висловив потужну промову: "Війна – це абсурд"

Легендарний британський співак Стінг під час свого концерту у столиці Польщі Варшаві висловив потужну промову на підтримку України.

Стінг перервав концерт у Варшаві та заговорив про Україну. Це був п'ятихвилинний монолог, у якому виконавець назвав війну в Україні абсурдом, який побудований на брехні.

"Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона нас з'їсть. Але брехня страшенно боїться правди. Правда має бути почута. Ми не можемо програти цю битву", - наголосив Стінг.

Зірка зауважив, що президент Росії Путін бреше сам собі, своїй нації і цілому світу. Стінг акцентував на тому, що з цією брехнею необхідно боротися:

"Демократія зазнала нападу, вона атакована у кожній країні світу. Якщо ми не захищатимемо її, ми втратимо її назавжди. Демократія – це іноді безладдя. Демократія – це розчарування. Демократія буває неефективною. Потребує постійної уваги. Але за неї все ж таки варто боротися", - додав Стінг.

Після промови на честь українців, які відстоюють свободу та незалежність не лише своєї країни, а й цілого світу, Стінг виконав свою ліричну композицію Fragile.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Стінг активно підтримує українців. Він одразу відмовився від концертів для росіян. Пізніше Стінг разом з дружиною відправили до України щедру фінансову допомогу. Також Стінг передав прибуток від релізу своє пісні Russians потерпілим від війни українцям. А у квітні зірка запросив виступити разом з ним у Лондоні українську віолончелістку.

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