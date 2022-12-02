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Стінг просить допомогти Україні пережити складну зиму: "Збереження тепла - найважливіша битва цієї війни"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
252
Час на прочитання
2 хв
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Стінг просить допомогти Україні пережити складну зиму: "Збереження тепла - найважливіша битва цієї війни"

Стінг / Фото: Associated Press

Відомий музикант звернувся до прихильників.

Британський співак та композитор Стінг звернувся із проханням донатити Україні, аби країна змогла впоратися із важкою зимою.

Виконавець не зміг бути осторонь, коли дізнався, як страждають українці через масові атаки російських окупантів по енергетичній інфраструктурі країни. Також музикант зауважив, що подолання енергетичного колапсу для українців взимку - це найважливіша битва у повномасштабній війні. 

"Зима прийшла до Англії, але також вона розпочалася в Україні, де російські війська продовжує атакувати енергетичні об'єкти. Це робить життя українських сімей нестерпним та важким. Доля мільйонів людей там зараз висить на волосині та залежить від вашої допомоги. Збереження тепла взимку стане найважливішою битвою цієї війни", - сказав Стінг у своєму відеозверненні в Instagram.

Музикант розповів, що усі кошти, які вдасться зібрати за допомогою його ініціативи "The Renew Democracy" (Відновити демократію - англ.) будуть витрачені на придбання їжі швидкого приготування та спальних мішків для українців. 

"Кожен ваш долар має значення. Цього року зробіть подарунок тепла для українців", - додав Стінг.

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Дата публікації
Перегляди
252
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