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Стінг виступив у Лондоні разом із українською віолончелісткою – відео

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Стінг виступив у Лондоні разом із українською віолончелісткою – відео

instagram.com/theofficialsting

Музиканти виконали Russians.

Британський співак та мультиінструменталіст Стінг активно підтримує українців та допомагає фінансово.

Зокрема, цього разу знаменитість виступив у Лондоні разом із українською віолончелісткою Ярославою Трофимчук. Музиканти виконали композицію Russians.

До слова, цей трек зірка створив ще майже 40 тому та присвятив Холодній війні. Втім, після повномасштабної війни РФ проти України, артист знову почав виконувати пісню на своїх концертах. Нещодавно виконавець перевипустив пісню Russians, а прибуток від релізу пісні пообіцяв передати потерпілим від війни українцям.

Як пише Daily Mail, під час виступу Стінг закликав робити пожертвування на допомогу Україні.

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