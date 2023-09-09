Стівен Фрай відтворив легендарне фото Олени Зеленської, яке спричинило скандал

Зірка чекав на президента України у тій самій позі, в якій перша леді постала у Vogue.

Відомий британський актор Стівен Фрай у своєму Instagram поділився фото, як чекав на президента України Володимира Зеленського.

У фотоблогу Фрай розмістив знімок, зроблений в Офісі Президента. На ньому артист сидить на сходинках, спершись на коліна.

"В Офісі Президента за 5 хвилин до моєї зустрічі з Президентом Зеленським – була неймовірна розмова. Фотографії будуть незабаром", - підписав знімок актор.

Стівен Фрай в Офісі Президента / Фото: instagram.com/stephenfryactually

Зазначимо, що таким чином Стівен Фрай відтворив знамените фото першої леді Олени Зеленської для обкладинки американського Vogue. Нагадаємо, що тоді навколо цього знімку Зеленської розгорівся скандал. Більшість користувачів соцмережі вирішили, що таке фото першої леді не надто доречне і поза, в якій вона сиділа, не відповідає її статусу.

Олена Зеленська для Vogue

Нагадаємо, що наразі відомий британський актор Стівен Фрай перебуває в Києві. В українській столиці зірка відвідав Саміт перших леді та джентльменів, де став ведучим. Цю подію 2021 року ініціювала перша леді Олена Зеленська.

Також Стівен Фрай у Києві пережив нічну ракетну атаку і розповів, як ховався у бомбосховищі.

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