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Стівен Кінг радісно відреагував на успіхи ЗСУ на передовій: "Українці надирають дупи"

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Стівен Кінг радісно відреагував на успіхи ЗСУ на передовій: "Українці надирають дупи"

Американський письменник Стівен Кінг знову висловився на підтримку України.

"Король жахів" Стівен Кінг одним із перших серед іноземних зірок підтримав українців у війні з Росією. Час від часу письменник висвітлює події в Україні на своїй сторінці в соцмережах.

Не оминули увагу Кінга й блискавичні успіхи бійців ЗСУ за останній час. Письменник прокоментував досягнення українських військових на передовій. 

"Українці надирають дупи сьогодні! Слава Україні!" - написав письменник в Twitter.

Слова подяки за підтримку Кінгу висловили сотні користувачів не тільки з України, а й з інших країн світу. 

  • Будь ласка, подумайте чи помоліться за цих героїв, ціна надвисока! 
  • Дякуємо за вашу підтримку! Це важливо для нас!
  • Ми маємо розуміти, що Україна бореться за усю демократію в світі! Давайте підтримаємо їх!

Нагадаємо, до цього Стівен Кінг також прокоментував ракетний удар армії РФ по торгівельному центру в Кременчуці та неодноразово назвав дії Росії в Україні терористичним актом. 

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