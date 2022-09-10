Стівен Кінг радісно відреагував на успіхи ЗСУ на передовій: "Українці надирають дупи"

Американський письменник Стівен Кінг знову висловився на підтримку України.
"Король жахів" Стівен Кінг одним із перших серед іноземних зірок підтримав українців у війні з Росією. Час від часу письменник висвітлює події в Україні на своїй сторінці в соцмережах.
Не оминули увагу Кінга й блискавичні успіхи бійців ЗСУ за останній час. Письменник прокоментував досягнення українських військових на передовій.
"Українці надирають дупи сьогодні! Слава Україні!" - написав письменник в Twitter.
The Ukrainians are kicking some ass today.— Stephen King (@StephenKing) September 9, 2022
SLAVA UKRAINI!
Слова подяки за підтримку Кінгу висловили сотні користувачів не тільки з України, а й з інших країн світу.
- Будь ласка, подумайте чи помоліться за цих героїв, ціна надвисока!
- Дякуємо за вашу підтримку! Це важливо для нас!
- Ми маємо розуміти, що Україна бореться за усю демократію в світі! Давайте підтримаємо їх!
Нагадаємо, до цього Стівен Кінг також прокоментував ракетний удар армії РФ по торгівельному центру в Кременчуці та неодноразово назвав дії Росії в Україні терористичним актом.
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