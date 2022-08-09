Стівен Сігал приїхав до Оленівки, де росіяни вчинили теракт проти українських полонених військових

Голлівудський актор Стівен Сігал вирішив наглядно продемонструвати свою прихильність "руському миру".

Актор Стівен Сігал "засвітився" в Оленівці Донецької області, де росіяни вчинили масове вбивство українських військовополонених.

Візитом Сігала на Донбас похизувався російський пропагандист Соловйов та показав фото актора, які, за його словами, були зроблені у колонії в Оленівці.

Стівен Сігал в Оленівці

Утім, коли саме голлівудський артист-путініст відвідав окупований Донбас, пропагандист не уточнив.

Стівен Сігал в Оленівці

Зауважимо, Стівен Сігал відомий проросійськими поглядами. Зокрема, актор підтримує політику Путіна щодо анексії Криму та так звану ДНР. 2016 року актор отримав російське громадянство.

2017 року СБУ заборонила знаменитості на 5 років в'їжджати на територію України.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних.

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