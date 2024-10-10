Стівен Сігал зібрався воювати проти України на боці окупантів: "Написав листа до президента"

Голлівудський актор Стівен Сігал, який давно відомий своїми проросійськими поглядами, заявив про готовність воювати проти України на боці окупантів.

Про це він заговорив у своєму документальному фільмі з гучною назвою "В ім'я справедливості", про що пишуть російські пропагандисти. Сігал, який є палким прихильником загарбницької політики путіна, видав, що коли розпочалася повномасштабна війна в Україні, він написав кривавому диктатору лист. Голлівудський актор нібито підтримав його дії та повідомив, що готовий піти на війну та воювати на боці окупантів. Ба більше, Сігал стверджує, що "готовий віддати життя за свого президента", тобто за диктатора.

Стівен Сігал і диктатор путін

"Наступного дня після початку спецоперації (так в РФ називають війну – прим. ред.) я написав листа і переконався, що він дійде до президента. У листі я написав йому, що тепер побачимо, хто наші справжні співвітчизники, хто наші друзі і хто наші вороги. Я буду на боці свого президента і боротимусь на боці свого президента", - заявив Сігал.

Щоправда, складно сказати, наскільки слова актора відповідають дійсності. Повномасштабна війна триває вже майже третій рік, а Сігал обмежився лиш тим, що їздив на території України, які перебувають під окупацією від 2014 року та розташовані далеко від передової, та знімав там пропагандистські ролики.

Нагадаємо, Стівен Сігал вже давно відомий своєю проросійською позицією та дружбою з диктатором. Він підтримав вторгнення Росії на схід України та анексію Криму. 2016 року актор отримав російське громадянство. 2017-го СБУ заборонила йому в'їзд до України. З початком повномасштабного російського вторгнення та оприлюднення злочинів, які окупанти коять на українських землях, думка Сігала щодо РФ не змінилася.

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