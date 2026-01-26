ТСН у соціальних мережах

Стоянов на тлі чуток про розлучення з Катериною Кухар показав їхні спільні фото: "Був дуже закоханий"

Танцівник поринув у ностальгію.

Валерія Гажала
Катерина Кухар і Олександр Стоянов

Катерина Кухар і Олександр Стоянов / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Колишній прем’єр Національної опери України Олександр Стоянов порадував фанів рідкісними знімками з дружиною, народною артисткою України Катериною Кухар.

Танцівник долучився до популярного інтернет-тренду, де користувачі згадують яскраві моменти свого 2016 року. Стоянов пригадав ті часи й поділився роздумами про любов, гастролі та професійні перемоги. Зірка опублікував декілька фото з дружиною з фотосесій та виступів по всьому світу й показав, який вигляд вони мали 10 років тому.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов / © instagram.com/stoianov_oleksandr

Катерина Кухар і Олександр Стоянов / © instagram.com/stoianov_oleksandr

Катерина Кухар і Олександр Стоянов / © instagram.com/stoianov_oleksandr

Катерина Кухар і Олександр Стоянов / © instagram.com/stoianov_oleksandr

Допис Олександра Стоянова / © instagram.com/stoianov_oleksandr

Допис Олександра Стоянова / © instagram.com/stoianov_oleksandr

«2016-й… Один з найкращих років в моїй карʼєрі, коли ти вже все вмієш і ще все можеш. Калейдоскоп подій, гастролей, виступів (Латвія, Франція, Південна Корея, Монако, Мексика, США, Україна)… Я прокидався о шостій ранку, щоб все встигнути, а повертався додому о першій годині ночі з повним багажником квітів і подарунків. 2016-го я був дуже закоханий і в дуже гарній формі», — поділився спогадами Стоянов.

Зауважимо, що останніми роками у Мережі активно обговорювали можливе розлучення пари. Ще восени 2023 року шанувальники помітили зміни у поведінці зірок. Так, Стоянов перестав називати Кухар дружиною, обмежившись словосполученням «мама моїх дітей», а сама балерина натякала на зміни у своєму особистому житті. Тим не менш, жоден з подружжя ані підтверджує, ані спростовує чутки й залишає інтригу по цей день.

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Кузнєцова заговорила про нові романи після розлучення з нареченим-росіянином.

