Сторінку Дантеса в Instagram заблокували через дописи про війну в Україні: співак емоційно відреагував

Український співак Володимир Дантес емоційно відреагував на те, що його профіль в Instagram був заблокований.

Сторінка артиста в соцмережі потрапила в бан після того, як він додав декілька публікацій з деокупованих територій Харківщини та показав, як живуть люди після наслідків "руского міра". Усі фото та відео були зроблені самим Володимиром під час поїздки з волонтерами.

Майже два дні Дантес не міг зайти на свою сторінку та поширювати дописи. Така політика Instagram дуже обурила та розізлила артиста, про що він написав одразу після деблокування сторінки.

"Останнє і єдине, що було в сторіз - це як із волонтерами розвозив у Циркуни та в Тишки гуманітарку, генератори, ліхтарики. Скоріш за все, Meta (компанія, яка володіє Instagram - прим. ред.), не дуже любить, коли навколо накачаних губ, підкачаних дупок, "Греммі" та іншого прекрасного з’являються знищені села і міста. У віртуальному, брехливому світі, де немає місця реальності, реальності, в який гинуть люди, залишаються без усього, страждають діти і знищується нація... ніхто не хоче це прийняти. Для цієї соцмережі це занадто. Краще всього не помічати", - написав Дантес.

Нагадаємо, що сторінки багатьох українських зірок потрапили в "бан" під час війни через те, що вони публікували контент про війну в Україні. Нещодавно на заблоковану сторінку в Мережі поскаржилася Оля Полякова.

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