Стрельніков на тлі чуток про розлучення з Литвиненко розкрив, в яких вони зараз стосунках

Зірка фільму "Довбуш" Сергій Стрельніков прокоментував чутки про розлучення з дружиною, акторкою Вікторією Литвиненко.

У Мережі почали подейкувати, що пара нібито розірвала шлюб. На проєкті "Наодинці з Гламуром" актор вперше прокоментував ці закиди. Сергій Стрельніков запевнив, що в його шлюбі все добре. За словами артиста, вони з дружиною не розлучились і не планують цього робити.

"Ні, я не розлучився. Ми разом з моєю дружиною! Це чутки! Це всього-на-всього чутки", - запевнив артист у розмові з Анною Севастьяновою.

Також актор зізнався, що взагалі не в захваті від публічності. Знаменитість уникає світських заходів та неохоче дає коментарі. Артист робить винятки, коли це стосується якихось важливих подій. За словами Сергія Стрельнікова, весь свій вільний час він намагається присвячувати дружині та сину.

"Я тієї породи акторів, для яких популярність – вона трохи тягар. Я такий, і я вже не змінюся. Але раптом щось варте моєї присутності, якщо комусь важливо почути мою думку стосовно того чи іншого питання – я завжди відкритий. Але я не біжу роздавала свої коментарі і торгувати своїм обличчям", - поділився актор.

Зазначимо, Сергій Стрельніков та Вікторія Литвиненко вже тривалий час перебувають у шлюбі. У подружжя є спільний син Сильвестр. У Вікторії також є донька Варвара, яку вона народила від попередніх стосунків.

▶️ Повний випуск "Наодинці з Гламуром" можна подивитися за цим посиланням: Відверті зізнання МАЛЮКА, ЛЕВИЦЬКОГО і СТРЕЛЬНИКОВА про фільм “КІЛЛХАУС” | ЕКСКЛЮЗИВ з прем’єри

