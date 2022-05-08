Стримані Kalush Orchestra та співачка з Ісландії з українським прапором: як минуло відкриття "Євробачення-2022"

Стримані Kalush Orchestra та співачка з Ісландії з українським прапором: як минуло відкриття "Євробачення-2022"

У вівторок, 10 травня, у Турині, Італія, відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022".

Поки тривають останні приготування конкурсантів, організатори влаштували офіційну церемонію відкриття музичної першості.

Цього року доріжка заходу була бірюзовою, нею крокували усі учасники – це представники 40 країн.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як минула урочистість, та подивитися на найяскравіших учасників.

Місцем проведення відкриття конкурсу обрали Королівський палац Венарія.

YouTube Eurovision Song Contest

YouTube Eurovision Song Contest

YouTube Eurovision Song Contest

Шостими перед публікою з'явилися представники України – гурт Kalush Orchestra. Колектив суперники та єврофани зустріли гучними оплесками та вигуками "Слава Україні". Музиканти вбралися у стримані чорні костюми, які прикрасили маленькими жовто-блакитними прапорцями. Також учасники гурту тримали прапори у руках.

Kalush Orchestra / Getty Images

Запам'яталася глядачам делегація із Ірландії на чолі зі співачкою Brooke.

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Не оминув подію і легендарний гурт The Rasmus. Цього року колектив вперше представляє Фінляндію із треком Jezebel.

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А от учасниця ісландського гурту Systur вирішила підтримати Україну. На бірюзовий хідник вона вийшла із жовто-блакитним прапором.

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Приголомшив своїм образом представник Австралії Шелдон Райлі. На хіднику він з'явився у білому вбранні, на підборах та з величезною накидкою з пір'я.

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Яскраво перед публікою з'явилися учасники з Молдови – Zdob şi Zdub & Frații Advahov. Колектив грав, танцював та співав просто на хіднику.

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Здивували костюмами представники Норвегії – Subwoolfer.

Getty Images

Грузинський гурт Circus Mircus також потішив єврофанів вигадливими образами.

Getty Images

Нагадаємо, легендарний The Rasmus переспівав Stefania гурту Kalush Orchestra. На відео, яке з'явилося у Мережі, рокери їдуть в автівці та співають приспів українського хіта.

Як триває підготовка до "Євробачення – 2022"

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