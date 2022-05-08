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Стримані Kalush Orchestra та співачка з Ісландії з українським прапором: як минуло відкриття "Євробачення-2022"

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Стримані Kalush Orchestra та співачка з Ісландії з українським прапором: як минуло відкриття "Євробачення-2022"

Kalush Orchestra / Getty Images

У вівторок, 10 травня, у Турині, Італія, відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022".

Поки тривають останні приготування конкурсантів, організатори влаштували офіційну церемонію відкриття музичної першості.

Цього року доріжка заходу була бірюзовою, нею крокували усі учасники – це представники 40 країн.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як минула урочистість, та подивитися на найяскравіших учасників.

Місцем проведення відкриття конкурсу обрали Королівський палац Венарія.

© YouTube Eurovision Song Contest
YouTube Eurovision Song Contest
© YouTube Eurovision Song Contest
YouTube Eurovision Song Contest
© YouTube Eurovision Song Contest
YouTube Eurovision Song Contest

Шостими перед публікою з'явилися представники України – гурт Kalush Orchestra. Колектив суперники та єврофани зустріли гучними оплесками та вигуками "Слава Україні". Музиканти вбралися у стримані чорні костюми, які прикрасили маленькими жовто-блакитними прапорцями. Також учасники гурту тримали прапори у руках.

Kalush Orchestra / © Getty Images
Kalush Orchestra / Getty Images

Запам'яталася глядачам делегація із Ірландії на чолі зі співачкою Brooke.

© Getty Images
Getty Images

Не оминув подію і легендарний гурт The Rasmus. Цього року колектив вперше представляє Фінляндію із треком Jezebel.

© Getty Images
Getty Images

А от учасниця ісландського гурту Systur вирішила підтримати Україну. На бірюзовий хідник вона вийшла із жовто-блакитним прапором.

© Getty Images
Getty Images

Приголомшив своїм образом представник Австралії Шелдон Райлі. На хіднику він з'явився у білому вбранні, на підборах та з величезною накидкою з пір'я.

© Getty Images
Getty Images

Яскраво перед публікою з'явилися учасники з Молдови – Zdob şi Zdub & Frații Advahov. Колектив грав, танцював та співав просто на хіднику.

© Getty Images
Getty Images

Здивували костюмами представники Норвегії – Subwoolfer.

© Getty Images
Getty Images

Грузинський гурт Circus Mircus також потішив єврофанів вигадливими образами.

© Getty Images
Getty Images

Нагадаємо, легендарний The Rasmus переспівав Stefania гурту Kalush Orchestra. На відео, яке з'явилося у Мережі, рокери їдуть в автівці та співають приспів українського хіта.

Як триває підготовка до "Євробачення – 2022"

Як триває підготовка до "Євробачення – 2022"

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