Стримані Kalush Orchestra та співачка з Ісландії з українським прапором: як минуло відкриття "Євробачення-2022"

У вівторок, 10 травня, у Турині, Італія, відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022".
Поки тривають останні приготування конкурсантів, організатори влаштували офіційну церемонію відкриття музичної першості.
Цього року доріжка заходу була бірюзовою, нею крокували усі учасники – це представники 40 країн.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як минула урочистість, та подивитися на найяскравіших учасників.
Місцем проведення відкриття конкурсу обрали Королівський палац Венарія.
Шостими перед публікою з'явилися представники України – гурт Kalush Orchestra. Колектив суперники та єврофани зустріли гучними оплесками та вигуками "Слава Україні". Музиканти вбралися у стримані чорні костюми, які прикрасили маленькими жовто-блакитними прапорцями. Також учасники гурту тримали прапори у руках.
Запам'яталася глядачам делегація із Ірландії на чолі зі співачкою Brooke.
Не оминув подію і легендарний гурт The Rasmus. Цього року колектив вперше представляє Фінляндію із треком Jezebel.
А от учасниця ісландського гурту Systur вирішила підтримати Україну. На бірюзовий хідник вона вийшла із жовто-блакитним прапором.
Приголомшив своїм образом представник Австралії Шелдон Райлі. На хіднику він з'явився у білому вбранні, на підборах та з величезною накидкою з пір'я.
Яскраво перед публікою з'явилися учасники з Молдови – Zdob şi Zdub & Frații Advahov. Колектив грав, танцював та співав просто на хіднику.
Здивували костюмами представники Норвегії – Subwoolfer.
Грузинський гурт Circus Mircus також потішив єврофанів вигадливими образами.
Нагадаємо, легендарний The Rasmus переспівав Stefania гурту Kalush Orchestra. На відео, яке з'явилося у Мережі, рокери їдуть в автівці та співають приспів українського хіта.
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