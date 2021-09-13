Стриптизер Суровцев пригадав, як сусіди викликали копів через його бурхливий секс: "Порностудія"

Сусіди подумали, що актор знімає порно у себе вдома.

Триває другий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Під час випуску учасник проєкту, актор та стриптизер Олексій Суровцев розповів про бурхливий секс зі своєю коханою Анною. Як зазначив він, пара – ще та італійська сімейка. Закохані гучно сваряться та ще гучніше миряться. Олексій пригадав історію, коли сусіди навіть викликали копів.

"11 вечора, я відчиняю двері, стоять ці сусіди, поліція: "На вас надійшла скарга, що у вас тут порностудія". Тобто, мої сусіди не зрозуміли, як можна так часто, так голосно…" – поділився Олексій.

instagram.com/surovtsev.alexei

Актор додав, що тоді він провів екскурсію квартирою, щоб сусіди та полісмени переконалися, що жодної порностудії у нього немає, а просто у нього гаряча кохана. Як зазначив Суровцев, за тиждень сусіди, які жалілися, переїхали.

Нагадаємо, не так давно учасник "Танців з зірками" Суровцев зі своєю дівчиною знялися повністю оголеними. Пара влаштувала еротичну фотосесію.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання