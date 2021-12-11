Струнка ексдружина Володимира Остапчука без макіяжу похизувалася шпагатом

Олена Войченко здивувала своєю розтяжкою.

Колишня дружина українського шоумена Володимира Остапчука – Олена Войченко – тривалий час займається розтяжкою.

Так, перекладачка має чудові результати, якими вона час від часу хизується у своєму фотоблогу. Зокрема, днями в Instagram-stories вона розмістила відео, на якому зазнімкована під час тренування. Олена без макіяжу, одягнена в топ і лосини, похвалилася шпагатом.

Олена Войченко / instagram.com/olenavoychenko

"Тягнутися – мій ідеальний варіант кінця робочого тижня, до якого ледь дотягнула. Хоч тягнулася, як і прокидалася цілий тиждень – слабенько", – написала колишня зірки.

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