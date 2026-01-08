- Дата публікації
Струнка Санта Дімопулос наробила ефектних фото в купальнику на тлі Карибського моря
Виконавиця посвітила струнким та підтягнутим тілом.
Українська співачка Санта Дімопулос наробила ефектних фото в купальнику на тлі Карибського моря.
Артистка наразі насолоджується відпочинком. Зимову відпустку виконавиця вирішила провести під спекотним сонцем, а саме на острові Сен-Бартелемі, що омивається Карибським морем.
Санта Дімопулос у своєму Instagram вже встигла поділитися серією доволі пікантних кадрів, які вона зробила на пляжі. На знімках виконавиця постала в чорному купальнику. Артистка продемонструвала свою неабияк струнку та підтягнуту фігуру зі сталевими м'язами.
Підписувати світлини Санта Дімопулос не стала, лише коротко зазначила: "На пляжі". Тим часом підписники виконавиці просто засипали її компліментами. Користувачі зазначили, що вона має ефектний вигляд.
Нереальне тіло!
Ви неперевершена! Красуня!
Як можна мати такий класний вигляд!
