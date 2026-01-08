ТСН у соціальних мережах

Гламур

Гламур
96
1 хв

Струнка Санта Дімопулос наробила ефектних фото в купальнику на тлі Карибського моря

Виконавиця посвітила струнким та підтягнутим тілом.

Валерія Сулима
Санта Дімопулос

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

Українська співачка Санта Дімопулос наробила ефектних фото в купальнику на тлі Карибського моря.

Артистка наразі насолоджується відпочинком. Зимову відпустку виконавиця вирішила провести під спекотним сонцем, а саме на острові Сен-Бартелемі, що омивається Карибським морем.

Санта Дімопулос у своєму Instagram вже встигла поділитися серією доволі пікантних кадрів, які вона зробила на пляжі. На знімках виконавиця постала в чорному купальнику. Артистка продемонструвала свою неабияк струнку та підтягнуту фігуру зі сталевими м'язами.

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

Підписувати світлини Санта Дімопулос не стала, лише коротко зазначила: "На пляжі". Тим часом підписники виконавиці просто засипали її компліментами. Користувачі зазначили, що вона має ефектний вигляд.

  • Нереальне тіло!

  • Ви неперевершена! Красуня!

  • Як можна мати такий класний вигляд!

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

