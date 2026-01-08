Струнка Санта Дімопулос наробила ефектних фото в купальнику на тлі Карибського моря

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

Українська співачка Санта Дімопулос наробила ефектних фото в купальнику на тлі Карибського моря.

Артистка наразі насолоджується відпочинком. Зимову відпустку виконавиця вирішила провести під спекотним сонцем, а саме на острові Сен-Бартелемі, що омивається Карибським морем.

Санта Дімопулос у своєму Instagram вже встигла поділитися серією доволі пікантних кадрів, які вона зробила на пляжі. На знімках виконавиця постала в чорному купальнику. Артистка продемонструвала свою неабияк струнку та підтягнуту фігуру зі сталевими м'язами.

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

Підписувати світлини Санта Дімопулос не стала, лише коротко зазначила: "На пляжі". Тим часом підписники виконавиці просто засипали її компліментами. Користувачі зазначили, що вона має ефектний вигляд.

Нереальне тіло!

Ви неперевершена! Красуня!

Як можна мати такий класний вигляд!

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

