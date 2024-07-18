Струнка Злата Огнєвіч у леопардовому топі та мініспідниці звабливо повигиналася на підлозі

Українська співачка Злата Огнєвіч потішила користувачів пікантним контентом у топі та мініспідниці.

Так, артистка влаштувала доволі гарячий фотосет. Знаменитість позувала перед камерою в леопардовому топі та мініспідниці. Співачка спокусливо повигиналася на підлозі перед об'єктивом та тим самим продемонструвала свою струнку та підтягнуту фігуру. Результатом пікантного фотосету виконавиця поділилася в Instagram.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Дівчата, це був вогненний фотосет! Такий же спекотний, як і це літо!" – підписала кадри артистка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Окрім того, Злата Огнєвіч розсекретила, як для неї минають літні дні з аномальною спекою. Виявляється, артистку це зовсім не лякає. Ба більше, знаменитість не рятується під кондиціонером. Як зізналась виконавиця, вона обожнює спеку та насолоджується літніми днями.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"До речі, я обожнюю спеку і навіть влітку не користуюсь кондиціонером. Тому якщо скоро станеться глобальне потепління, я точно це переживу", - зазначила артистка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова в купальнику засвітила струнку фігуру. Виконавиця також розсекретила свою вагу.

Читайте також: