Сценарист "Ліги сміху" розкрив правду про екстренерів шоу Потапа та Лірника, які виїхали за кордон

Потап, Андрій Чивурін, Антон Лірник

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Редактор "Ліги Сміху" і КВК, капітан команди КВК "ХАІ" і сценарист Андрій Чивурін, який раніше відповів на закиди про розвиток бізнесу дружини у Криму, висловився про скандальних продюсера Потапа та гумориста Антона Лірника, які під час війни виїхали з України.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" редактор пояснив, що не втручається в особисті позиції артистів. Натомість говорить, що всі маніпуляції з мізерними сумами донатів, про які вони говорять на своїх сторінках у соцмережах, виключно на їхній совісті.

"Треба запитувати їх. Я не хочу там нікого образити. Кожен із них прийняв своє рішення, у них були на те свої якісь причини. Те, що Антон маніпулює цифрами в плані гуманітарної допомоги — це теж його проблеми. Як то кажуть, нам своє робити", — зазначив Андрій Чивурін.

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Антон Лірник / © instagram.com/lirnik

Водночас сценарист розсекретив, що на початку повномасштабного вторгнення Потап з дружиною Настею Каменських таки дійсно долучалися до допомоги Україні. Зокрема, збирали кошти на потреби ЗСУ. Проте надалі їхня благодійна діяльність, за словами Чивуріна, "зійшла нанівець". На його думку, це могло б обійтися без скандалів, якщо б Потап вчасно повернувся до України.

"З Льошею я не бачився. Ми спілкувалися якийсь час у перші місяці війни. Єдине, що можу сказати, я точно знаю, що в перші місяці війни він з Настею дійсно дуже багато грошей і допомоги зробив для України. Але воно якось так відбувалося й нанівець якийсь зійшло. А потім треба було просто раніше повертатися, мені здається. І все було б добре", — зазначив редактор "Ліги сміху".

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, нещодавно "Лігу сміху" сколихнули сумні новини. Стало відомо, що помер учасник команди "Стадіон Діброва" Олександр Чечун. Дружина гумориста вже назвала причину смерті чоловіка, який 2022 року мобілізувався до війська.