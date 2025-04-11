Сценарист "Ліги сміху" шокував, як учасників гри мобілізували просто перед зніманнями

Андрій Чивурін з Віктором Розовим / © facebook.com/andrii.chyvurin

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Редактор шоу "Ліга сміху" Андрій Чивурін, який раніше коментував скандальну поведінку Потапа та Лірника, відповів на чутки про бронь під час участі у гумористичному проєкті.

Сценарист розповів про декілька інцидентів, які спростовують схожі закиди про "бронь". В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Чивурін зазначив, що насправді значна частка його колег вже на фронті. Зокрема, деяких учасників "Ліги сміху" мобілізували просто під час їхньої участі у проєкті. Тож організаторам доводилося змінювати перебіг телепроєкту.

"У нас була ситуація, коли команду "Скучне життя Гріши і Діми" другого учасника буквально перед грою мобілізували. І ми міняли команду. У нас на стоп-листі стояли дві команди, які чекали саме на таку ситуацію. Ми зреагували дуже швидко і була заміна команди. Зараз теж буде така ситуація, вже вона є, вже ми вирішуємо її. Тобто є якась команда, яка пройшла, а гравців вже мобілізували. Так сталося, що фронтмен пішов у військо", — поділився редактор шоу.

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Команда "Скучне життя Гріши і Діми"

Як зізнається Андрій, цифра мобілізованих з команди "Ліги сміху" станом на зараз сягає майже 50 людей. Решта ж колег завжди намагається підтримати тих, хто у війську. Тому за нагоди проєкт завжди передає їм допомогу та підтримує.

"Звісно ні ("Ліга сміху" не дає броні — прим. ред.). Я точно знаю, скільки гравців "Ліги сміху" на фронті. У нас є вже навіть загиблі… І коли нам прилітає, що "ви всі там ховаєтесь" і так далі, я впевнений, що це прилітає не від людей, які "на нулі". Це, вірогідніше, люди, які на дивані. Вважаю, що вони не мають права на такі дорікання. На мою думку, кількість хлопців на фронті (з "Ліги сміху" — прим. ред.) десь між 40 і 50 коливається", — додав Чивурін.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Чивурін також реагував на чутки про бізнес його дружини в Криму під час війни.