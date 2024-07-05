Студія "Квартал 95" висловилася про виїзд Ханумака до США: "Ніколи не був штатним працівником"

Студія "Квартал 95" прокоментувала виїзд за межі України актора Руслана Ханумака, якому хибно приписують статус їхнього працівника.

Як повідомляє пресслужба Студії "Квартал 95", актор не співпрацює з командою з 2021 року. Тож, вони не мають жодного стосунку до Руслана Ханумака й наголошують на недостовірності деякої інформації, яка шириться Мережею.

"Щодо вчинку Руслана Ханумака, новина про якого розлетілася по ЗМІ. Хочемо зазначити, що Руслан Ханумак ніколи не був штатним працівником Студії "Квартал 95". Студія раніше співпрацювала з Русланом як зі сценаристом, режисером та актором тільки на умовах договорів замовлення. З 2021 року Студія "Квартал 95" не має з Русланом Ханумаком ніяких цивільно-правових та трудових відносин. Отже, не коректно називати його зіркою чи тим більше актором Студії "Квартал 95". Всі актори "Кварталу" знаходяться в Україні", - йдеться в офіційній заяві Студії "Квартал 95".

Руслан Ханумак / Фото: instagram.com/hanumak

Нагадаємо, актор Руслан Ханумак днями заявив про свій виїзд з України до США. За його словами, це сприятиме їхнім частішим зустрічам з сином, який проживає там не один рік. Також артист вже пояснив, як йому вдалося перетнути кордон під час війни й кому він "завдячує".

Руслан Ханумак під час війни виїхав з України до США

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