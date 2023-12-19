Студія Marvel звільнила відомого актора Джонатана Мейджорса через вирок суду: подробиці

34-річний американський актор Джонатан Мейджорс, відомий за роллю суперлиходія Канґа Завойовника, визнаний винним у домаганнях і фізичній розправі над його ексобраницею Грейс Джаббарі.

Вчора, 18 грудня, відповідний вирок виніс суд. Студія Marvel одразу подбала про свою репутацію. Тому розірвала контракт з Джонатаном.

Джонатан Мейджорс заарештований / Фото: Associated Press

Як повідомляють джерела, 25 березня актор разом зі своєю колишньою дівчиною їхали в авто. Між ними розгорівся конфлікт, який переріс у бійку. За словами Джаббарі, причиною стало повідомлення від незнайомки, яка написала Джонатану: "Я хочу тебе поцілувати просто зараз". Після цього актор різко схопив за руку ексобраницю, зламавши їй палець. Також він спричинив поріз за вухом. У момент, коли вона намагалася втекти з машини, Мейджорс силоміць затягнув її назад і вдарив її.

Джонатан Мейджорс заарештований / Фото: Associated Press

Під час судового засідання адвокатка знаменитості повідомила, що він "навмисно не завдавав жодних травм". І додала, що зірка "все ще вірить у розслідування і сподівається повністю відновити свою репутацію". Про це пише The New York Times.

Зрештою, Джонатана Мейджорса заарештували після того, як суд присяжних визнав його винним у нанесенні тілесних ушкоджень та домаганнях.

Ексобраниця Джонатана Мейджорса / Фото: Associated Press

Відомо, що за участі Мейджорса в головній ролі наступного року планувалися знімання стрічки "Месники: Династія Канга". Однак, після гучного скандалу Marvel почало працювати над змінами у сюжетній лінії.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина лідера гурту "Скай" Олега Собчука Марія приголомшила, що вони з чоловіком розійшлися після 20 років шлюбу. Вона оприлюднила приголомшливу переписку з колишнім, де він їй погрожує.

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