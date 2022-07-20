Ступка озвучив позицію ексдружини Логунової про війну в Україні: "Вона боїться їхати до Білорусі"

Як відомо, ексдружина Дмитра Ступки Поліна Логунова родом з Білорусі.

До розриву стосунків Поліна та Дмитро мешкали разом в Україні, минулого року вони переїхали до США, а згодом оголосили про розлучення.

Як розповів Ступка, Логунова не підтримує ані терористські дії Путіна проти України, ані агресора Лукашенка, який є самопроголошеним президентом її рідної Білорусі:

"Поліна не підтримує ані Путіна, ані Лукашенка. Вона взагалі навіть боїться повертатися до Білорусі. Тому що коли він себе там знову зробив самопроголошеним президентом, то вона дуже багато чого постила і переживала, коли були оці побоїща на різних вулицях у Мінську. Як там затримували людей. Тому вона боїться навіть поїхати провідати маму. За всім цим там стежать, моніторять соцмережі. А вона дуже багато говорила нехороших речей, що не сподобаються Лукашенку", - сказав Ступка в інтерв'ю "24 каналу".

Дмитро Ступка з ексдружиною Поліною Логуновою та донькою / Фото: instagram.com/stupka777

Окрім того, розповів актор, його колишня дружина допомагає фінансово Україні. З продажу своєї програми зі схуднення і правильного харчування Логунова відраховувала певну суму грошей на допомогу ЗСУ:

"Я бачив, що вони з командою якісь певні гроші перераховували на допомогу ЗСУ, дитячій лікарні тощо. Я особисто спостерігав, що вона допомагає. Не підтримує точно", - додав Ступка.

Дмитро Ступка та Поліна Логунова / Фото: instagram.com/stupka777

Водночас він висловив свою позицію, що вважає Білорусь країною-агресоркою у війні з Україною:

"Якщо людина дозволяє зі своїх полігонів, зі своєї території випускати ракети, або дозволяє російським літакам літати, то, звичайно, вона автоматично стає агресором. Це прикро, звичайно. Втягує людей, які не хочуть воювати. Зробили взагалі окремі батальйони, воюють з нами проти Росії. Вони хочуть жити в мирі і взагалі хочуть давно прибрати Лукашенка", - сказав Ступка.

Нагадаємо, на початку квітня Поліна Логунова оголосила, що вони розлучилися з Дмитром Ступкою. Тоді ж вона розсекретила, що має нові стосунки. А ще згодом поділилася новиною, що вдруге виходить заміж. Обранцем стилістки став американець.

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