Ступка похизувався, як пив з Білик шампанське на розкішній яхті у Маямі – фото

Український актор Дмитро Ступка показав, як відпочивав у США в компанії співачки Ірини Білик.

Знаменитості зараз перебувають у Флориді.

Так, 24 серпня Ступка вестиме благодійний концерт до Дня Незалежності України в Маямі. У цьому ж місті нещодавно виступала і Білик та покликала на сцену маму Наташі Корольової.

Тепер у перерві між виступами зірки зустрілися на вечірці на розкішній яхті. В Instagram-stories актор показав, як пив шампанське з легендарною артисткою. Вони підняли келихи за перемогу України.

Фото: instagram.com/stupka777

Зі свого боку, Ірина зізналася, що є прихильницею Ступки-молодшого: "Щаслива, що вас побачила наживо".

Фото: instagram.com/stupka777

Також Дмитро зробив відеоогляд яхти.

Фото: instagram.com/stupka777

Фото: instagram.com/stupka777

Фото: instagram.com/stupka777

Фото: instagram.com/stupka777

Засвітилася на вечірці й інша українська співачка Ассія Ахат.

Фото: instagram.com/stupka777

Фото: instagram.com/stupka777

Після вечері компанія вийшла на палубу на насолоджувалася нічним плаванням.

Фото: instagram.com/stupka777

Фото: instagram.com/stupka777

Нагадаємо, колишній чоловік Ірини Білик, російський артист та фотограф Аслан Ахмадов заступився за неї на вечірці у Москві. Росіяни почали невтішно відгукуватися про українську співачку.

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