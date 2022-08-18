Ступка похизувався, як пив з Білик шампанське на розкішній яхті у Маямі – фото

Український актор Дмитро Ступка показав, як відпочивав у США в компанії співачки Ірини Білик.
Знаменитості зараз перебувають у Флориді.
Так, 24 серпня Ступка вестиме благодійний концерт до Дня Незалежності України в Маямі. У цьому ж місті нещодавно виступала і Білик та покликала на сцену маму Наташі Корольової.
Тепер у перерві між виступами зірки зустрілися на вечірці на розкішній яхті. В Instagram-stories актор показав, як пив шампанське з легендарною артисткою. Вони підняли келихи за перемогу України.
Зі свого боку, Ірина зізналася, що є прихильницею Ступки-молодшого: "Щаслива, що вас побачила наживо".
Також Дмитро зробив відеоогляд яхти.
Засвітилася на вечірці й інша українська співачка Ассія Ахат.
Після вечері компанія вийшла на палубу на насолоджувалася нічним плаванням.
Нагадаємо, колишній чоловік Ірини Білик, російський артист та фотограф Аслан Ахмадов заступився за неї на вечірці у Москві. Росіяни почали невтішно відгукуватися про українську співачку.
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