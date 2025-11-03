Ступка відповів на чутки про розрив з колишньою через молодшу на 35 років коханку: "Мене щось повело"

Остап Ступка та Маргарита Ткач

Український актор Остап Ступка після неоднозначної заяви про весілля відверто розповів про свій роман з молодшою на 35 років театрознавицею Маргаритою Ткач.

Артист від минулого року не приховує свої почуття до дівчини. Та разом з публічними стосунками з’явилося чимало чуток. Подейкували, що Остап покинув свою третю дружину Дарину через закоханість у Маргариту. Та цього разу зірка розставив крапки над «і».

В інтерв’ю Славі Дьоміну Ступка зізнався, що його почуття до Ткач зародилися тоді, коли він мав «період самотності». А це було ще наприкінці шлюбу, коли він з Дариною вже не мав нічого спільного та жив у різних кімнатах. Тим не менш, актор говорить, що дуже вдячний колишній за пройдений шлях разом.

«Це було формально. Ми жили під одним дахом, але у різних кімнатах квартири. Це переросло в дружбу. Воно не могло довго тягнутися. Треба красиво розійтися, подякувати одне одному за проведені роки й починати щось нове або зробити паузу. Тоді був період самотності. Я дуже не люблю цей стан. І мене щось повело», — зазначив артист.

Остап Ступка та Маргарита Ткач / © instagram.com/ostap.stupka

Так, у Маргарити виникли почуття на третій місяць після початку активних побачень. Закохані з’їхалися вже через пів року роману та дотепер ділять побут. Також театрознавчиня розповіла, що за цей час її вже прийняла родина Остапа. Зокрема, вона бачилася з мамою та донькою актора, а з рештою членів родини вона ще чекає нагоди зустрітися.

«З Дімою ми не перетинаємося, бо він далеко, але він про мене знає. Мені важливо було не мати напружених стосунків. Устина старша на рік. Здається, що напруга була певний час. Можливо, через її бажання не контактувати зі мною. Але зараз нормально спілкуємося. З Богданом ще не було нагоди», — пояснила Ткач.

До слова, про стосунки зі старшим на 35 років чоловіком дівчина говорить доволі спокійно. Але при цьому припускає, що причина вибору партнерів з великою різницею у віці полягає у її дитячих травмах і відсутності належного виховання батька: «У мене одразу були стосунки з дорослими чоловіками. Думаю, через якісь дитячі травми й те, над чим я зараз працюю з терапевткою. Думаю, що так, скоріш за все не вистачало батька. Але є й інші чинники звичайно. Були симпатії з однолітками, але не стосунки».

