Стужук у сльозах повідомила, що її кинув бойфренд та вперше показала його обличчя – відео

Українська блогерка Софія Стужук розповіла про зміни в особистому житті.

Знаменитість пожалілася своїм прихильникам, що її кинув бойфренд, якого вона дуже сильно кохала.

Соня змонтувала зворушливе відео з ексом, де показала їхні спільні щасливі моменти, а також себе у сльозах. Цікаво, що це вперше блогерка показала обличчя Антона.

Стужук зізналася, що це вдруге в житті вона так сильно кохала.

"Я не розумію, як можна розлучатися зі словами "я кохаю тебе дуже сильно і, можливо, шкодуватиму про це все життя". Взагалі не розумію, як можна розлучатися, коли кохаєш, якщо кохаєш. Але в мене так ніколи не було. Так боляче… Знаю, що хтось поспівчуває, хтось зловтішається, комусь все одно, хтось скаже, що це закінчено і в людей зараз і не такі проблеми. Я розумію. От би лише від цього всього було не так боляче", – прокоментувала вона.

Чимало підписників підтримали Соню. Втім, були й ті, хто засудив її за відео сліз в сторіз та "ниття через чоловіка". У відповідь Стужук написала, що дала собі два дні, аби пережити розрив.

Нагадаємо, 53-річна Надія Матвєєва розсекретила нового коханого. Чоловік молодший від ведучої на 20 років.

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