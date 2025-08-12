Стиліст Іван Морозов розкритикував стиль Klavdia Petrivna і дав пораду Каменських

Іван Морозов, Настя Каменських, Klavdia Petrivna

Реклама

Зірковий стиліст Іван Морозов, який співпрацює з багатьма українськими особистостями, оцінив зачіски Насті Каменських і Klavdia Petrivna.

У розмові з журналісткою Анною Севастьяновою для YouTube-проєкту ТСН.ua стиліст Іван Морозов пояснив, чому Настя Каменських майже не експериментує зі своїм волоссям. Крім цього, спеціаліст дав пораду співачці, що їй варто, можливо, зробити зі стилем, аби ще більше привертати увагу своїх прихильників.

"У Насті дуже яскрава зовнішність. Але вона дуже обмежена у виборі. У неї кучеряве волосся, яке неможливо освітлювати. Якщо ти почнеш це робити, воно одразу почне псуватися. Структура волосся перестане завиватися, а в гіршому випадку - вона втратить довжину, бо волосся почне осипатися. Змінювати колір волосся також їй би не радив, а ось гратися з довжиною можна. Що Настя і робить періодично. Впевнений, що вона вже фарбує волосся, бо у кожного з нас з віком з'являється підступна сивина, яку потрібно маскувати", - розповів Іван Морозов.

Реклама

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Водночас знаменитий майстер по роботі з волоссям невдоволений образом Klavdia Petrivna, яка донедавна носила перуки, мала багато гриму та одягала костюми, за які отримувала чимало критики у Мережі. Морозов говорить, що все це лише додавало співачці ваги та віку.

"Не розумію, чому молода дівчина дозволяє себе одягати, як жінку 40+. Не можу зрозуміти костюми та для чого їй перуки, які додають їй віку та ваги. Вона ж втрачає не лише себе як особистість, але й припиняє бути цікавою як персонаж. Воно не поєднується", — пояснив зірковий стиліст.

Klavdia Petrivna

Нагадаємо, раніше стиліст оцінив зачіски Наталії Могилевської і Тіни Кароль.

