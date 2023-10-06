Суд над скандальним коміком Щегелем: втікачу доведеться відшкодувати мільйон гривень

Скандальному коміку Андрію Щегелю, який обманом втік з України, доведеться виплатити один мільйон гривень засновнику продюсерського центру "Comedy Space" Сергію Чудаєву.

У четвер, 5 жовтня, у Бориспільському міськрайонному суді Київської області відбулося чергове засідання у справи горевідомого стендапера. На минулому засіданні Чудаєв звернувся до суду із заявою про збільшення розміру відшкодування моральної шкоди в розмірі одного мільйона гривень, який пообіцяв віддати на допомогу ЗСУ.

Сергій Чудаєв у суді / Фото: instagram.com/chudaev_sergey

Під час нового розгляду справи суддя задовольнив вимогу й прийняв дану заяву. Було ухвалено рішення розглядати справу в загальному позовному порядку згідно з процесуальним регламентом та за умов, які були заявлені Чудаєвим.

Окрім того, як стало відомо, на засіданні 5 жовтня також з'явилася адвокатка Щегеля. Спершу правозахисниця не представилася присутнім, але в ході процесу заявила, що вона представляє інтереси коміка. Як розповів Чудаєв, представниця Щегеля відмовилася давати коментарі ЗМІ та заборонила її знімати, попри те, що засідання було відкритим.

Сергій Чудаєв у суді / Фото: instagram.com/chudaev_sergey

"Щегель провину не визнає і тим самим затягує судовий процес. Як ми знаємо, Щегель зараз знаходиться в США, його немає в країні. Але я точно знаю, що Щегель слідкує за перебігом подій. І сьогодні нарешті ми побачили хоч якусь реакцію з іншого боку - з'явився адвокат. Гра в мовчанку нарешті закінчиться. Ми отримаємо від іншої сторони якісь коментарі. Але все це справило дивне враження. А у мене виникло питання в компетентности людини, яка, здається, не знає, як поводити себе у публічному просторі", - висловився продюсер.

Наступне засідання, на якому суд розгляне покарання втікачу, заплановане на 13 листопада.

Андрій Щегель / Фото: скриншот з відео

Втеча Андрія Щегеля з України – що відомо

Нагадаємо, що скандальний комік втік з України, скориставшись дозволом на гастролі за кордоном від Мінкульту. Замість концертів Щегель вирушив до Туреччини, де відзначився заявами про те, що "українські захисники самі обирають гинути на війні". Після хвилі критики на свою адресу комік відзначився знову скандальною заявою, в якій назвав "Україну — й**аним цирк з попаяними дебілами". Згодом гуморист все ж таки перепросив за скандальні слова. Наразі Щегель перебуває в США, де намагається отримати право на тривале проживання.

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