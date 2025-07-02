Суд над P. Diddy: присяжні винесли вердикт щодо чотирьох пунктів обвинувачення

P. Diddy / © Associated Press

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У США присяжні на судовому засідання винесли вердикт щодо чотирьох пунктів обвинувачення у справі американського репера та продюсера P. Diddy, справжнє ім'я якого Шон Комбз.

Виконавця звинувачують в рекеті, двох епізодах сексуальної експлуатації та перевезенні з метою проституції. Як пише TMZ, присяжні винесли вердикт щодо чотирьох із п'яти пунктів обвинувачення. Зокрема, у суді не можуть дійти згоди щодо обвинувачень репера у змові з метою рекету.

Нове засідання відбудеться вже 2 липня. Присяжні або ухвалять вердикт, або відправляться на подальше обговорення, або ухвалять частковий вердикт.

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P. Diddy / © Associated Press

Наразі у справі P. Diddy ухвалили вердикт щодо таких обвинувачень:

два — у сексуальній експлуатації, пов'язаній з колишніми партнерками Кессі Вентурою та особою під псевдонімом "Джейн"

два — у перевезенні з метою проституції.

Якщо P. Diddy визнають винним в сексуальній експлуатації, йому загрожує щонайменше 15 років ув'язнення, за перевезення з метою проституції – до 10, за рекет – довічно. Присяжні можуть визнати його винним за всіма пунктами або лише за деякими, або ж виправдати. Їхнє рішення буде оголошено згодом.

Сам P. Diddy провину не визнає. Перед судому реперові також пропонували угоду зі слідством, але він її відхилив.

Нагадаємо, на суді свої свідчення дала колишня дівчина P. Diddy - Кессі Вентура. Співачка шокувала, як репер роками з неї знущався, а також розкрила приголомшливі подробиці сумнозвісних "білих вечірок".

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