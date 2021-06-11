Суд поділив майно Петросяна і Степаненко – його список зайняв 1000 аркушів

Гучний процес тривав три роки.

У Хамовницькому суді, що в Москві, завершився процес розподілу майна між зірковим експодружжям Євгеном Петросяном і Оленою Степаненко.

Артисти прожили у шлюбі майже 32 роки і нажили будинки, декілька квартир та коштовні витвори мистецтва. Як пише starhit.ru, під час засідання Степаненко та її адвокатів все таки вдалося переконати в тому, що поділити майно потрібно 50 на 50, а не так, що більша частина відходить артистці. Втім, без конфліктів не обійшлося – гумористка сперечалася щодо того, які саме 50% вона хоче отримати.

Зокрема, Олена наполягала, щоб картина "Старий дуб" дісталася саме Петросяну. Втім, її отримала Степаненко. Також артистці залишилися книжки "Сучасні психопати" та "Окультизм і сексуальність".

Рішення зачитували декілька годин, а сам список цінностей зайняв близько 1000 аркушів. Найдорожчим активом, за яку судилися екси, стала нерухомість площею 516 метрів. З неї Петросян хотів зробити музей, втім, будинок на час процесу окупувала Степаненко. Також колишні ділили 5 квартир.

Нагадаємо, Євген Петросян і Олена Степаненко офіційно розлучилися у листопаді 2018 року. Артист запропонував залишити дружині велику квартиру, обладнану під власний музей, втім, вона відмовилася. Невдовзі гуморист передумав залишати дружині власне майно.

За декілька місяців тоді ще 74-річний артист одружився з молодою помічницею. У березні 2020-го в зірки та Тетяни Брухунової народився син.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання