Суд відхилив позов дружини Віктора Павліка проти його колишньої Созаєвої

В ухвалі названа причина такого рішення суду.

Дніпровський районний суд Києва не прийняв позов дружини співака Віктора Павліка Катерини Реп'яхової проти його ексобраниці Лариси Созаєвої.

Відповідна ухвала з'явилася на офіційному сайті Єдиного реєстру судових рішень. У документі також сказано, чому суддя не прийняв позов. Як з'ясувалося, Реп'яхова неправильно оформила документ:

"Позов не відповідає вимогам ст. 175 ЦПК України, виходячи з наступного. В позовній заяві не зазначено попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи, що передбачено п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України", - сказано у документі.

reyestr.court.gov.ua

Також зазначається, що молода обраниця Павліка припустилася у документі помилок.

"Крім цього, як вбачається зі змісту позовної заяви та додатків до неї, позовна заява у її мотивувальній та прохальній частині частково викладена російською мовою, також до позову додано роздруківки скріншот із соцмереж, які містять текст російською мовою без належного перекладу на державну мову України", - йдеться в ухвалі.

Наразі суддя постановив залишити позивну заяву Реп'яхової "без руху":

"Позовну заяву про захист честі та гідності залишити без руху з наданням строку позивачу для усунення недоліків не більше семи днів від дня отримання копії ухвали. У разі невиконання вимог ухвали позовна заява буде вважатися не поданою і повернута позивачу", - постановив суд.

Катерина Реп'яхова та Лора Созаєва

Як ми раніше розповідали, Катерина Реп'яхова хоче відсудити у Лариси Созаєвої моральну компенсацію за те, що жінка назвала її "нешановною" та "нахабною тварюкою".

Читайте також: