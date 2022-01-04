Суд відхилив позов "малюка" зі скандальної обкладинки культового альбому NIRVANA

Чоловік зможе подати другий позов до 13 січня.
Суд Каліфорнії відхилив позов Спенсера Елдена, який він подав проти гурту NIRVANA і який будучи малюком далекого 1991-го оголеним прикрасив обкладинку альбому Nevermind.
Минулого місяця представники гурту NIRVANA попросили суд відхилити позов до колективу зазначивши, що аргументи Елдена не мають під собою підстав, пише BBC.
"Заява Елдена про те, що фотографія на обкладинці альбому Nevermind є "дитячою порнографією", несерйозна", - заявили адвокати гурту, зазначивши, що будь-хто, хто має копію запису, буде "за теорією Елдена винним у зберіганні дитячої порнографії і це розцінюватиметься як тяжкий злочин".
Адвокати також додали, що Елден використовував своє зображення на альбомі в особистих цілях. Він витатуював назву платівки на грудях, повторив цей скандальний кадр у дорослому віці, а копії обкладинки альбому з автографом продавав на EBay.
За словами представників NIRVANA, термін давності за його позовом минув 2011 року, а це означає, що він надто пізно подав до суду.
Своєю чергою юристи чоловіка стверджують, що термін давності не має, доки альбом Nevermind продовжує продаватися у його нинішньому вигляді.
Окружний суд у Центральній Каліфорнії дозволив Елдену внести зміни до позову і подати його вдруге до 13 січня. Якщо адвокати чоловіка ен встигнуть зробити цього до встановленого терміну вони після цього не можуть знову подати заяву.
Зазначимо, що у серпні 2021-го Елден Спенсер, який будучи малюком, прикрасив обкладинку другого альбому Nevermind рок-гурту NIRVANA, подав позов до суду на колектив.
Він стверджує, що колишні учасники гурту порушили федеральні кримінальні закони про дитячу порнографію і заподіяли йому "довічні страждання". Згідно із заявою Елдена, колектив Nirvana "використовував дитячу порнографію, щоб покращити продаж платівок".
Зазначимо, маленький Спенсер постав на фото в басейні. На світлині він тягнеться за доларовою купюрою. Тоді платівка Nirvana розійшлася шаленим тиражем у розмірі 30 мільйонів примірників, а от маленька модель отримала всього 200 доларів гонорару. Обкладинку альбому обирав покійний лідер NIRVANA Курт Кобейн.
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