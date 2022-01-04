Суд відхилив позов "малюка" зі скандальної обкладинки культового альбому NIRVANA

Чоловік зможе подати другий позов до 13 січня.

Суд Каліфорнії відхилив позов Спенсера Елдена, який він подав проти гурту NIRVANA і який будучи малюком далекого 1991-го оголеним прикрасив обкладинку альбому Nevermind.

Минулого місяця представники гурту NIRVANA попросили суд відхилити позов до колективу зазначивши, що аргументи Елдена не мають під собою підстав, пише BBC.

Спенсер Елден у дитинстві на обкладинці альбому Nirvana / Getty Images

"Заява Елдена про те, що фотографія на обкладинці альбому Nevermind є "дитячою порнографією", несерйозна", - заявили адвокати гурту, зазначивши, що будь-хто, хто має копію запису, буде "за теорією Елдена винним у зберіганні дитячої порнографії і це розцінюватиметься як тяжкий злочин".

Адвокати також додали, що Елден використовував своє зображення на альбомі в особистих цілях. Він витатуював назву платівки на грудях, повторив цей скандальний кадр у дорослому віці, а копії обкладинки альбому з автографом продавав на EBay.

За словами представників NIRVANA, термін давності за його позовом минув 2011 року, а це означає, що він надто пізно подав до суду.

Спенсер Елден

Своєю чергою юристи чоловіка стверджують, що термін давності не має, доки альбом Nevermind продовжує продаватися у його нинішньому вигляді.

Окружний суд у Центральній Каліфорнії дозволив Елдену внести зміни до позову і подати його вдруге до 13 січня. Якщо адвокати чоловіка ен встигнуть зробити цього до встановленого терміну вони після цього не можуть знову подати заяву.

Зазначимо, що у серпні 2021-го Елден Спенсер, який будучи малюком, прикрасив обкладинку другого альбому Nevermind рок-гурту NIRVANA, подав позов до суду на колектив.

Він стверджує, що колишні учасники гурту порушили федеральні кримінальні закони про дитячу порнографію і заподіяли йому "довічні страждання". Згідно із заявою Елдена, колектив Nirvana "використовував дитячу порнографію, щоб покращити продаж платівок".

Зазначимо, маленький Спенсер постав на фото в басейні. На світлині він тягнеться за доларовою купюрою. Тоді платівка Nirvana розійшлася шаленим тиражем у розмірі 30 мільйонів примірників, а от маленька модель отримала всього 200 доларів гонорару. Обкладинку альбому обирав покійний лідер NIRVANA Курт Кобейн.

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