Суд відхилив позов про зґвалтування проти скандального Мериліна Менсона

Жінка планує подати повторний позов.

Суд США відхилив позов про зґвалтування, який колишня дівчина відомого американського рок-музиканта Мериліна Менсона висунула проти нього.

Як повідомляє видання TMZ, це сталося 14 вересня через те, що термін позовної давності минув.

Наразі колишня Менсона має 20 днів, аби направити до суду повторний позов. Адвокати жінки вважають, що в неї є всі шанси, аби виграти цю справу.

Мерилін Менсон / Associated Press

"Мерилін Менсон хоче змусити нашу клієнтку мовчати та не говорити про зґвалтування. Ми внесемо поправки в позов та вкажемо додаткові деталі найближчим часом. Ми змусимо Менсона відповісти за свої дії", - говорить адвокат.

Зазначимо, що колишня Менсона стверджувала, що співак неодноразово ґвалтував її, коли вони зустрічалися 2011 року. Однак, довгий час вона мовчала.

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Нагадаємо, скандал навколо Мериліна Менсона почався після того, як його екснаречена, заявила, що він декілька років ображав та знущався з неї. Згодом співачка Фібі Бріджерс розповіла про "кімнату для зґвалтувань" в будинку Менсона.

Загалом про фізичне і психологічне насильство з боку виконавця розповіли вже більше десятка жінок. Однак, сам музикант стверджує, що такі заяви про насильство — це "жахливе спотворення реальності". Зірка найняв цілодобову охорону після звинувачень в насильстві.

Нагадаємо, нещодавно всесвітньо відома канадська акторка та співачка Аланіс Моріссетт поділилася моторошними раніше невідомими подробицями зі свого минулого. Артистка вперше розповіла, як її 15-річну зґвалтували.

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