Суд відмовив у пом'якшенні вироку актору Михайлу Єфремову

Артиста засудили до 7,5 року позбавлення волі.

Російський актор Михайло Єфремов, якого засудили до 7,5 року позбавлення волі, все ж залишиться у в'язниці відбувати повний строк.

Так, другий касаційний суд відмовив у задоволенні зміни вироку. Про це пише "Интерфакс". У суді Єфремов заявив, що розкаюється в скоєному. Він просив суд пом'якшити йому вирок.

"Шановний суд, моє життя дало тріщину, спочатку довго хворіла моя мама, а потім не стало моєї театральної мами - художнього керівника театру "Современник" Галини Волчек, театр припинив для мене існувати, що говорити, я всього цього не витримав і став пити, став винуватцем загибелі людини. У цей час, як чорт із табакерки, з'явився адвокат Ельман Пашаєв, домігся домашнього арешту, почалося своєрідне адвокатське шоу", - заявив артист в суді.

Єфремов додав, що досі не може собі пробачити того, що він не зупинив свого захисника в агресивних висловлюваннях в сторону потерпілих. Також він додав, що вина за ДТП повністю на ньому.

Захисники актора також наполягали на пом'якшенні вироку, втім, прокурор зазначив, що підстав для цього немає.

Зауважимо, що Михайла Єфремова було визнано винним у справі про смертельну ДТП, що сталася в центрі Москви 8 червня і в результаті якої загинув чоловік. Актор майже одразу визнав свою провину і навіть хотів потрапити до СІЗО. У відеозверненні до близьких загиблого актор сказав, що у всьому зізнається та не стане використовувати зв'язки, аби "відмазатись від в'язниці".

22 жовтня артисту пом'якшили вирок. Мосміськсуд зменшив покарання до 7,5 року.

Нагадаємо, нещодавно в Росії загорілася колонія, в якій відбуває покарання актор Єфремов. Пожежа виникла у виправній колонії №4 у прикордонній з Україною Білгородській області РФ.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання