Суд виправдав 81-річного зірку "Гри в кальмара" у справі про сексуальні домагання

Актора культового серіалу «Гра в кальмара» повністю виправдали після трирічного розслідування.

О Йон Су

О Йон Су / © кадри з серіалу

Південнокорейського актора та зірку серіалу «Гра в кальмара» О Йон Су, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, офіційно виправдали.

Так, суд скасував вирок 81-річному артистові. Судді зазначили, що він пройшов курси з питань сексуального насильства, а також врахували, що інцидент стався давно, тому свідчення заявниці могли бути неточними, про це пише BBC.

«Є ймовірність, що пам’ять жертви з часом була спотворена, і коли є сумніви — підсудному має бути надана перевага сумніву», — заявили судді.

Сам актор після оголошення рішення подякував суду за «мудре рішення». О Йон Су висловив спокій щодо завершення гучної справи.

О Йон Су

О Йон Су

Що відомо про скандал за участю О Йон Су

Звинувачення проти О Йон Су з’явилися ще три роки тому. Ексколега актора заявила, що 2017 року він дозволив собі недоречні дотики та поцілував її у щоку без згоди. Розслідування спочатку закрили, однак згодом відновили.

2024 року лауреата «Золотого глобуса» визнали винним і призначили покарання — вісім місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у два роки. Актор тоді наполягав на своїй невинуватості, і тепер суд остаточно став на його бік.

