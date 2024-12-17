Суд звинуватив Адель у плагіаті й закликав негайно видалити її популярну пісню

Артистка може поплатитися за не дотримання вимог інстанції.

Британська співачка Адель опинилися в центрі скандалу.

Так, віднедавна співачка більше не має права виконувати свій хіт Million Years Ago, випущений 2015 року. Річ у тім, що його було визнано плагіатом. Про це пише The Guardian.

Все почалося з позову до суду бразильського композитора Тоніньо Жераесе. Він звернувся з проханням переглянути схожість між композицією артистки та його музикою на пісню Mulheres, яку виконав співак Мартінью да Віла 1995 року.

"Це визначна пам'ятка для бразильської музики, яку часто копіювали для створення успішних міжнародних хітів", — зазначив Фредіміо Тротта, адвокат Жераеса.

У результаті 62-річний Жераес таки мав рацію. Суд після експертної оцінки хітів став на бік композитора й довів його правоту. Тож у судовому порядку Адель було наказано негайно прибрати хіт Million Years Ago з усіх стримінгових платформ.

Крім того, Тоніньо Жераесе наголосив, що через плагіат він втратив чималу суму гонорару. Тож додатково висунув свою вимогу виплатити йому 160 тис. дол. моральної компенсації й також відшкодувати збитки його продюсеру Грегу Керстіну.

За не дотримання вимог до лейблів Адель, Sony і Universal, будуть застосовуватися штрафи у розмірі 8 тис. дол. Попри все, обидві компанії все ще мають змогу оскаржити судове рішення.

Нагадаємо, нещодавно Адель шокувала фанів новиною про втрату слуху й назвала причину.

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