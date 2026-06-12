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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
3 хв

Суддя "МастерШефа" Мартиновська зі сміхом видала фразу про насилля над котами і виправдалася: що відомо

Маша Єфросиніна вже видалила резонансний фрагмент з інтерв’ю шеф-кухарки. Ведуча заступилася за Ольгу й розставила крапки над «і».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Шеф-кухарка та суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська опинилася в центрі гучного скандалу після резонансної фрази про тварин, яка прозвучала в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Так, під час розмови кулінарка пригадувала своє дитинство й неочікувано зізналася, що нібито «кидала котів через дах» та «прив’язувала петарди до їхніх хвостів». Висловлювання швидко розлетілося соцмережами та викликало хвилю обурення серед користувачів. Особливу увагу українці в Threads звернули на те, що історія прозвучала з усмішкою, а ведуча у той момент реагувала сміхом.

  • З якою гордістю людина розповідає про жорстокість до тварин — жах

  • На**я своїм прикладом показувати нинішнім неадекватним підліткам, як знущатись з котів. Де у неї мізки? Як це пропустили в ефір? Єфросиніна сміється, смішно?

  • Жахливо, як весело вона це розповідає. І садист тепер називається «шибеник»

  • Що я тільки що прослухала? Вовк в овечій шкурі. Жорстокість нікуди не дівається з роками. Ти або вихований любити тварин, або…

Один з дописів у Threads про Ольгу Мартиновську від ведучого Артура Адамова

Один з дописів у Threads про Ольгу Мартиновську від ведучого Артура Адамова

Після критики першою на ситуацію відреагувала Єфросиніна. У коментарі під анонсом інтерв’ю вона пояснила, що резонансна фраза була невдалою «гіперболою», а не реальною історією з життя гості. Також ведуча наголосила, що ні вона, ні Мартиновська не підтримують жорстокого поводження з тваринами, та повідомила про видалення цього фрагмента з випуску.

«Ми усвідомлюємо, що одна з фраз, яка прозвучала в цьому інтерв’ю, викликала негативну реакцію. Ні я, ні Оля не підтримуємо жорстоке поводження з тваринами. Фраза була невдалою гіперболою з боку гості, а не реальною історією її дитинства. Вона була використана для емоційного підсилення думки героїні, та не мала на меті схвалення або нормалізацію насильства щодо тварин. Ми прибираємо цей епізод з інтервʼю. Перепрошуємо всіх, кого це могло образити або засмутити», — пояснила ведуча.

Ольга Мартиновська скандал — реакція Маші Єфросиніної

Ольга Мартиновська скандал — реакція Маші Єфросиніної

Згодом із заявою виступила й сама Мартиновська. У своєму фотоблозі вона перепросила у всіх, кого могли образити її слова, та запевнила, що не вчиняла насильства щодо тварин і не підтримує таких дій. Натомість так само визнала, що та фраза була просто «гіперболізацією» й надалі пообіцяла бути більш стриманою у таких чутливих висловлюваннях.

«Хочу щиро перепросити за ті неприємні відчуття, які довелося пережити під час перегляду мого інтерв’ю у Маші. Перепрошую за гіперболізацію цієї історії. Точно не хотіла зачепити ваші почуття. Не пропагую та не підтримую знущання чи насилля над тваринами. Мають бути тільки захист і любов. Такого більше не повториться», — зазначила кулінарка.

Ольга Мартиновська скандал — кулінарка перепросила

Ольга Мартиновська скандал — кулінарка перепросила

На тлі скандалу Мартиновську публічно підтримали її колеги по проєкту «МастерШеф». Зокрема, шеф-кухар Володимир Ярославський наголосив, що знає Ольгу багато років і вважає її доброю та чуйною людиною. А суддя шоу Ектор Хіменес-Браво написав, що також знайомий із нею вже 13 років і може підтвердити її турботливість та доброту.

«Я проти будь-якого жорстокого поводження з тваринами, без винятків. Олю знаю багато років — і знаю, яка вона насправді. Хто хоч раз був на інтерв’ю перед камерою — знає, як легко сказати щось не так, як мав на увазі. Стрес, хвилювання, і ти вже звучиш зовсім не так, як думаєш. Оля — добра, щира, чуйна людина, яка робить тисячі хороших справ щодня», — Володимир Ярославський.

«Олюню, ми знайомі вже 13 років і я знаю, яка ти добра і чуйна. До того ж неймовірно турботлива мама. Люблю тебе і обіймаю», — написав Екстор Хіменес-Браво.

Ольга Мартиновська скандал — реакція колег з «МастерШефа»

Ольга Мартиновська скандал — реакція колег з «МастерШефа»

Нагадаємо, нещодавно співак Іво Бобул розпалив скандал довкола свого різкого схуднення. Народний артист України доволі різко відреагував на запитання про методи такого кардинального перевтілення й пригрозив зірвати інтерв’ю.

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