Суддя "МастерШефа" Мартиновська розкрила правду про стосунки з Ярославським і можливий шлюб

Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський

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Відомі кулінари Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський вже давно залишаються однією з найобговорюваніших пар серед шанувальників «МастерШеф», однак сама експертка нарешті пояснила, чому їхні стосунки так і не переросли в роман.

Попри численні чутки про можливий роман, між Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським панує особливий формат спілкування. Суддя «МастерШеф» зізналася, що вони неодноразово обговорювали тему стосунків і навіть жартували про можливий шлюб.

Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Втім, далі розмов справа так і не просунулася. За словами Ольги, їх об’єднує міцна дружба, заснована на довірі та взаємній підтримці. Саме тому колеги залишаються важливими людьми в житті одне одного. І хоча між ними є теплі почуття, вирішального кроку ніхто так і не зробив.

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«От в нас точно дуже класна, міцна дружба. Якась платонічна. Ярославський іноді каже: „Женився б на тобі“. Я кажу: „Так, давай, а ну?“», — зі сміхом поділилася Мартиновська в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський / © instagram.com/olga_martynovska

Водночас кулінарка відверто пояснила, що причина зовсім не в конфліктах чи несумісності. Навпаки, з Володимиром їй легко та комфортно. Проте у стосунках вона зазвичай звертає увагу на зовсім інший тип чоловіків, а між ними з Ярославським так і не виникла та сама іскра, яка могла б перетворити дружбу на кохання.

«Це якась така тактильність. Вона ніби й більша, ніж дружня, але ще не та, коли йде якесь збудження. Вова каже: „Так класно з тобою, так класно з тобою“. Я кажу: „А знаєш, чому так нам класно? Тому що нічого одне від одного не треба“. От ми задовольняємо один одного ласкою, турботою, дотиками, теплом, але немає претензійності, хто кого там має кохати і що кому давати», — пояснила Ольга.

Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Проте нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська зі сміхом видала фразу про насилля над котами і виправдалася.

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