Суддя нацвідбору на "Євробачення-2026" Руслана обурила грубим порушенням правил конкурсу

Руслана

Суддя Національного відбору на міжанродний пісенний конкурс "Євробачення-2026" Руслана обурила порушенням правил.

Сталося це, коли артистка коментувала виступ однієї з учасниць. Виконавиця не лише розсекретила свою фаворитку Leléka, а й закликала голосувати за неї, сказавши в ефірі: "Я всіх вас закликаю обрати на "Євробачення" у Відень 2026 року Leléka".

Річ у тім, що судді нацвідбору мають лишатися неупередженими. Члени журі можуть висловити свою симпатію тому чи іншому учаснику чи назвати фаворита, але в жодному разі не агітувати голосувати. А Руслана ж це зробила.

Leléka на нацвідборі на "Євробачення-2026"

Тож, у разі перемоги Leléka на нацвідборі може розгорітися гучний скандал. Інші фіналісти можуть вимагати дискваліфікацію результатів.

Зазначимо, торік схожа ситуація сталася зі співачкою Катериною Павленко. Артистка мала стати однією з членів нацжурі від України на "Євробаченні-2025". Проте тоді виконавиця підтримала українського представника – гурт Ziferblat. А оскільки правилами EBU це заборонено, то Павленко замінили.

Нагадаємо, раніше Jerry Heil заявила про обурливий вчинок технічного відділу нацвідбору на "Євробачення". Артистка повідомила, що її конкурсний номер не показали повністю.