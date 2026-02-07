ТСН у соціальних мережах

Гламур
647
1 хв

Суддя нацвідбору на "Євробачення-2026" Руслана обурила грубим порушенням правил конкурсу

Артистка агітувала голосувати за одну з фіналісток, що робити неможна.

Віра Хмельницька
Руслана

Руслана / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Суддя Національного відбору на міжанродний пісенний конкурс "Євробачення-2026" Руслана обурила порушенням правил.

Сталося це, коли артистка коментувала виступ однієї з учасниць. Виконавиця не лише розсекретила свою фаворитку Leléka, а й закликала голосувати за неї, сказавши в ефірі: "Я всіх вас закликаю обрати на "Євробачення" у Відень 2026 року Leléka".

Річ у тім, що судді нацвідбору мають лишатися неупередженими. Члени журі можуть висловити свою симпатію тому чи іншому учаснику чи назвати фаворита, але в жодному разі не агітувати голосувати. А Руслана ж це зробила.

Leléka на нацвідборі на "Євробачення-2026"

Leléka на нацвідборі на "Євробачення-2026"

Тож, у разі перемоги Leléka на нацвідборі може розгорітися гучний скандал. Інші фіналісти можуть вимагати дискваліфікацію результатів.

Зазначимо, торік схожа ситуація сталася зі співачкою Катериною Павленко. Артистка мала стати однією з членів нацжурі від України на "Євробаченні-2025". Проте тоді виконавиця підтримала українського представника – гурт Ziferblat. А оскільки правилами EBU це заборонено, то Павленко замінили.

Нагадаємо, раніше Jerry Heil заявила про обурливий вчинок технічного відділу нацвідбору на "Євробачення". Артистка повідомила, що її конкурсний номер не показали повністю.

647
