Суддя "Танцюють всі" Франциско Гомес виходить заміж: який вигляд має наречений зірки

Франциско Гомес з нареченим / © instagram.com/siscogomez

Британський хореограф афро-колумбійського походження Франциско Гомес, який запам’ятався українцям своїм суддівством у шоу «Танцюють всі», виходить заміж.

Так, знаменитість повідомив радісну новину в Instagram. Він опублікував серію фото, як його коханий освідчився йому. Подія сталася у мальовничому місці — альтанці, прикрашеній квітами та свічками. Гомес відповів згодою й зізнався, що це було «найпростіше рішення всього його життя».

Наречені живуть за кордоном. Зокрема, Франциско будує танцювальну кар’єру у Великій Британії та США — знімається у телепроєктах і навчає танцівників. Ще від 2014 року хореограф заявляв, що мріє про родину й ніколи не приховував, що є відкритим геєм. І цього року його заповітне бажання втілилося у реальність. Щасливу родину вже вітають зіркові друзі та шанувальники.

Франциско Гомес з нареченим / © instagram.com/siscogomez

Франциско Гомес з нареченим / © instagram.com/siscogomez

«Вітання» — Мішель Андраде, Катерина Кухар

Мій любий, я щиро рада за тебе. Вітання!

Найпрекрасніша новина, люблю вас обох

