Суддя "Танцюють всі" Поклітару висловився про спілкування з Денисовою та Ямою і хейт довкола них

Український балетмейстер та хореограф Раду Поклітару поділився, як ставиться до своїх колег, хореографів Влада Ями та Тетяни Денисової, з якими співпрацював в рамках українських телешоу, та чи спілкується з друзями з РФ.

Як зізнається знаменитість, в країні-агресорці у нього залишилося чимало знайомих. Втім, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Поклітару розповів, що після повномасштабного вторгнення розірвав будь-які зв'язки з ними і більше не будує творчих планів в РФ.

"Я навчався у Пермі шість років. Моя професія артиста балету вона родом звідти. І ми не можемо перемотати біографію назад і вдати, що я не вчився в Пермі. Я працював у Білорусії 10 років. Я отримав професію хореографа там. Це нормальна пострадянська біографія. Зрозуміло, що у мене залишилися знайомі по той бік лінії фронту. Звісно ж кількість спілкування одразу скоротилася в рази. Творчі спільні плани звелися до нуля. Залишилися буквально одиниці людей, з якими спілкуюся", - зазначив артист.

Раду Поклітару

Також Раду розповів про власне ставлення до колег, з якими співпрацював до повномасштабного вторгнення у популярних телепроєктах з танців. Зокрема, балетмейстер зазначив, що до війни він підтримував доволі дружні стосунки з танцівниками Владом Ямою та Тетяною Денисовою. Втім, наразі не цікавиться їхнім життям і не спілкується з ними.

"Я з Тетяною спілкувався і вона була в мене до війни, вона заїжджала до мене – чудовий вечір. Ми більше не спілкувалися, я її не бачив. Навіть не знаю, де вона зараз, у Росії чи Німеччині. Не дуже сильно відстежую чуже життя та долі. Не знаю, де вона. Я досить сильно заточений під свою професію. Я не дуже цікавлюся. Новини читаю лише про війну. Ми з Владом Ямою завжди були у дуже добрих, милих стосунках. Таня була в мене в гостях удома, а Влад жодного разу не був. Але ми нормально спілкувалися", - пояснив хореограф.

Нагадаємо, раніше Раду Поклітару висловився про співпрацю з російським актором-путіністом Сергієм Безруковим. Хореограф також відповів, чи намагався з ним зв'язатися під час повномасштабної війни.

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