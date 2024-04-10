Суддя "Танцюють всі" Поклітару вперше розповів про захворювання та майбутню операцію

Український балетмейстер та хореограф Раду Поклітару відверто розповів про стан свого здоров'я.

Так, знаменитість в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зізнався, що тривалий час страждає від хвороби, пов'язаної з його руховим апаратом. Зірка спочатку лікувався медикаментозним шляхом, але все ж наважився на операцію, щоб у майбутньому мати можливість продовжувати працювати.

Раду Поклітару

"Це одне із найпоширеніших захворювань. Це коксартроз – ураження кульшового суглоба. І я з усвідомленням цього діагнозу живу вже чотири роки. А із хворобою насправді живу довше. З одного боку, це наслідки моєї 48-річної діяльності в балеті, а з іншого – це можуть бути люди, які ніколи не були в балетному залі і на балеті і від цього все одно страждають. Це все вирішується. На жаль, хірургічним шляхом. Але в цьому немає нічого страшного. Я довго морально налаштовувався на це. Думаю, що я впораюся. На мене чекає операція. Це не дає мені можливості працювати, але я можу ходити й іноді навіть трохи бігати. Проте враховуючи, що професія хореографа висуває підвищені вимоги до мобільності та рухового апарату, тому доведеться змінювати. І буду як новенький!", - поділився Раду Поклітару.

Нагадаємо, раніше хореограф прокоментував, чому публічно не висловлюється про війну в Україні. Також Раду Поклітару пояснив, яку позицію займає.

Читайте також: