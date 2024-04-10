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Суддя "Танцюють всі" Поклітару вперше розповів про захворювання та майбутню операцію

Суддя "Танцюють всі" Поклітару вперше розповів про захворювання та майбутню операцію

Раду Поклітару

Хореограф поділився подробицями своєї хвороби.

Український балетмейстер та хореограф Раду Поклітару відверто розповів про стан свого здоров'я.

Так, знаменитість в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зізнався, що тривалий час страждає від хвороби, пов'язаної з його руховим апаратом. Зірка спочатку лікувався медикаментозним шляхом, але все ж наважився на операцію, щоб у майбутньому мати можливість продовжувати працювати.

Раду Поклітару / ©
Раду Поклітару

"Це одне із найпоширеніших захворювань. Це коксартроз – ураження кульшового суглоба. І я з усвідомленням цього діагнозу живу вже чотири роки. А із хворобою насправді живу довше. З одного боку, це наслідки моєї 48-річної діяльності в балеті, а з іншого – це можуть бути люди, які ніколи не були в балетному залі і на балеті і від цього все одно страждають. Це все вирішується. На жаль, хірургічним шляхом. Але в цьому немає нічого страшного. Я довго морально налаштовувався на це. Думаю, що я впораюся. На мене чекає операція. Це не дає мені можливості працювати, але я можу ходити й іноді навіть трохи бігати. Проте враховуючи, що професія хореографа висуває підвищені вимоги до мобільності та рухового апарату, тому доведеться змінювати. І буду як новенький!", - поділився Раду Поклітару.

Нагадаємо, раніше хореограф прокоментував, чому публічно не висловлюється про війну в Україні. Також Раду Поклітару пояснив, яку позицію займає.

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