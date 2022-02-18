Суддю нацвідбору на "Євробачення" Лодигіна звільнили з "Суспільного" після гучного скандалу

Відповідне рішення оголосили у наглядовій раді НСТУ.

Щойно стало відомо, що Ярослава Лодигіна, який цьогоріч сидів у журі нацвідбору на "Євробачення-2022" та був головою оргкомітету з нацвідбору, звільнили з посади члена правління Суспільного, яку він обіймав від серпня 2019 року.

З відповідним рішенням виступили представники наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ).

Та як зазначив у себе на Facebook член наглядової ради, голова комітету з аудиту Суспільного Мовлення Вадим Міський, звільнення відбулося за згодою сторін. Повідомляється, що Лодигін подав у відставку, а наглядова рада задовольнила його заяву і звільнила з посади члена правління.

Наглядова рада НСТУ прийняла рішення про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення за... Опубликовано Vadym Miskyi Пятница, 18 февраля 2022 г.

Зазначимо що ще під час пресконференції після фіналу нацвідбору Лодигін заявив, що готовий піти у відставку, аби підтвердити чисту репутацію "Суспільного".

Як відомо, серед іншого Лодигін потрапив у скандал після коментаря на адресу виступу гурту Kalush Orchestra у фіналі нацвідбору: "Ми вже декілька разів представляли себе як Україна, як українці, як такі люди з лісів, люди з гір в даному випадку", - сказав тоді Лодигін.

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