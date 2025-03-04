Судмедексперт припустив, чому актор Джин Гекмен і його дружина померли в один день

У США висунули теорію про смерть оскароносного актора Джина Гекмена і його дружини, піаністки Бетсі Аракави.

Так, судмедексперт припустив, чому подружжя було знайдено мертвим у власному будинку. Як повідомляє People, правоохоронні органи вказують на те, що смерть Джина Гекмана була не насильницькою. Після розтину тіла 95-річної зірки було встановлено, що він помер від зупинки серця, яку кардіостимулятор зафіксував за дев'ять днів до того, як його знайшли мертвим.

"Розтин показав, що у нього не було жодних травм. Жодного впливу чадного газу. Причина його смерті є найпоширенішою в країні – ішемічна хвороба серця та, можливо, високий артеріальний тиск, який не було зафіксовано вчасно", - йдеться у заяві експерта.

Джин Гекман із дружиною / Фото: Associated Press

Що ж до причини смерті Бетсі Аракави, дружини актора, то тут теж є теорія. На думку фахівців, піаністка могла похапцем шукати ліки для коханого, якому стало зле, та ненароком впасти або послизнутися у ванній кімнаті, де її й було знайдено мертвою. Ймовірно під час нещасного випадку Бетсі вдарилася головою об батарею, що призвело до смертельної травми.

"Можливо, вона вдарилася головою під час падіння і це посприяло внутрішній травмі мозку або крововиливу у мозок", - додав судмедексперт.

Також раніше повідомлялося й про смерть однієї з собак подружжя. Судмедексперт розглядає версію зневоднення тварини. Він пояснює, що тварина могла не мати доступу до води та їжі протягом дев'яти днів, поки мертве подружжя розшукували. До слова, решту двох домашніх улюбленців зірок було знайдено живими на подвір'ї.

Нагадаємо, нещодавно відома співачка Доллі Партон повідомила про горе в родині. Помер її чоловік, з яким вона була у шлюбі 60 років.

Читайте також: