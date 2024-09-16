Суханов, Гордєєв, Грубич вшанували спадщину Довженка з нагоди 130-річчя від його дня народження

Кінорежисер та письменник Олександр Довженко — одна з ключових постатей українського та світового кінематографу.

Режисера називали Гомером кіно через його поетичний підхід до створення кінострічок. З нього розпочався український кінематограф. Його "Земля" потрапила на перший Венеціанський кінофестиваль. Фільм увійшов до десятки найкращих в історії, надихав французьких, англійських, німецьких, японських режисерів.

Вшанування спадщини Олександра Довженка з нагоди 130-річчя від дня його народження / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Телеканал "1+1 Україна" долучився до святкування 130-річчя від дня народження кіномитця. На київській кіностудії імені Довженка центральною подією стало відкриття скульптурної композиції, героями якої стали Олександр Довженко і кінооператор Данило Демуцький. Скульптор Володимир Щур відтворив епізод із зйомок фільму "Земля". Свято продовжилось марафоном молодого студентського кіно, демонстрацією фільмів Довженка "Земля", "Звенигора", "Ягідка кохання" та виступом гурту "Хуртовина".

Ведучі "1+1 Україна" і поділилися своїми враженнями від культурної спадщини Олександра Довженка

Костянтин Грубич

Костянтин Грубич / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Знімав якось сюжет для ТСН. Поїхав до селп Яреські на Полтавщині, де він знімав фільм "Земля". Зустрівся там з двома жіночками, сестрами, їм було років під 90, які пам'ятали Довженка. Він жив у них на подвір'ї, не хотів ночувати в хаті, тому спав у літній кухні. Розповідали, як запам'ятали, що режисер ходив по ріллю босоніж, дуже любив їсти яблука. Ці жіночки тоді ще були малі, а що можуть запам'ятати діти – що Довженко був дуже добрим, розповідав їм якісь цікаві історії. На знімальному майданчику з селянами, які знімалися в масовці, був на рівні, їв з ними з одного горщика, не вередував, всім цікавився. Олександр Довженко - це про людяність, величезний талант, про розуміння себе і того, хто навколо тебе, і вміння правильно це передати образом, словом, відео", - говорить ведучий.

Єгор Гордєєв

Єгор Гордєєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Олександр Довженко у мене асоціюється з кіностудією, яку назвали на його честь. Це не просто місце, яке назвали на честь випадкової знаної людини, а воно дуже пов'язане з режисером. Там є яблуневий сад, який він сам висаджував, там найбільший кінопавільйон Європи, де одночасно можуть зніматися декілька фільмів. На кіностудії я провів практично половину дитинства - для мене це була магія чогось невідомого і надія на те, що у нас були люди і місця, які можуть відтворити справжній Голівуд. Тому для мене Довженко - це не "Зачарована Десна", а саме кіностудія імені Довженка", - говорить ведучий.

Олексій Суханов

Олексій Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

"У мене є моя улюблена цитата Довженка: "Бог в людині. Він є або немає. Але повна його вiдсутнiсть – це великий крок назад і вниз. В майбутньому люди прийдуть до нього. Не до попа, звичайно, не до приходу. До божественного в собі. До прекрасного. До безсмертного. I тодi не буде гнiтючої сірої нудьги, звірожорстокого, тупого і скучного, безрадісного будня". Ця цитата Довженка вчергове доводить тотальний егоїзм, жорстокість, зверхність пласкої людської натури! І головне - нездатність навіть в дрібниці виконувати роботу над помилками і ставити собі просте запитання: "А нащо я тут? І що маю зробити, аби виправдати свою появу на цій земній кулі, перетворивши своє існування на справжнє життя?" – поділився ведучий.

130 років Олександру Довженку: біля кіностудії відкрили довгоочікуваний пам'ятник легенді кіно

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