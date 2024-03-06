Суханов розповів, скільки йому пропонували заплатити за українське громадянство

Ведучий суспільно-важливого токшоу "Говорить вся країна" на телеканалі "1+1 Україна" Олексій Суханов приголомшив, що йому пропонували зробити українське громадянство за гроші.

В інтерв’ю для YouTube-проєкту журналістки Раміни Есхакзай Суханов поділився, що 2014-го року, коли він лише приїхав до України, він мав можливість отримати український паспорт, давши хабар. Ведучий від цієї пропозиції відмовився:

"Єдине мені натякнули на хабар у 10 тисяч за часів Петра Порошенка. Не буду показувати пальцем, але за його часів була така такса. Я відмовився. Тому що в 2014 році я їхав в країну, яка має змінюватися, перезавантажуватися, по-справжньому ставати європейською. Позиція не продається. Це дивно, стати на бік країни, а потім купувати паспорт. Це маячня для мене. Я відмовився, звісно", - розповів Суханов.

Олексій Суханов отримав український паспорт / Фото: instagram.com/suhanov.official

Та згодом, ведучий все ж отримав омріяний український паспорт:

"Потім Зеленський надав громадянство, за що я вдячний, це честь для мене, я жодної хвилини не пошкодував, і пишаюся тим, що я громадянин України. Українське громадянство - це велика честь, це почесно, і в голові іноземців це має закарбуватися. Ця країна гідна найкращого", - сказав ведучий.

Зазначимо, що Олексій Суханов народився в Росії. 2011 року він почав працювати ведучим на одному відомому телеканалі. Наразі ж Олексій Суханов веде токшоу "Говорить вся країна".

Нагадаємо, раніше Олексій Суханов розсекретив, хто є його розрадою під час війни та що вважає не на часі.

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