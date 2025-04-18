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- Гламур
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Суханов пояснив сміливу заяву про 5 тис. грн, які щомісяця витрачає на життя у Києві: "Сенси глибше"
Шоумен висловися про нещодавній хейт у свій бік.
Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов, який нещодавно заявив про готовність до усиновлення, вперше пояснив свою нашумілу заяву про свої щомісячні витрати на життя у столиці.
Річ у тому, що нещодавно українська блогерка опитала ведучого про його бюджет на місяць, яким він закриває власні щомісячні потреби. Олексій, яка живе у Києві, назвав суму у п'ять тисяч гривень. У Мережі люди здивувалися такій цифрі та звинуватили шоумена у брехні. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" шоумен розставив усі крапки над "і".
Суханов стверджує, що користувачі неправильно сприйняли його слова. Він наголосив, що давав відповідь з іронією, наділяючи її глибоким сенсом. Зокрема, хотів підкреслити, що насправді на таку суму дійсно неможливо жити, тому треба докладати чимало зусиль для кращої якості життя.
"Ви тотально нічого не зрозуміли. Збагніть, що жарт буває пов'язаним не тільки з усмішкою на обличчі. Так само й іронія. Ви не зрозуміли й нічого не прочитали. Ви зачепилися за ці п'ять тисяч гривень, але ж не можна сприймати все таким пласким. Це ж була іронія. Ми втрачаємо спроможність простежувати логіку. Я ще потім сказав, що ми маємо змінюватися і не тільки мріяти, але й докладати зусиль, щоб у нас було не п'ять тисяч гривень, на які не можна вижити. Треба вчитися читати поміж рядків, а не хапати, як ґава все те, що блищить. Сенси завжди трохи глибше, ніж поверхня", — пояснив зірка.
До того ж усім хейтерам під відео Олексій побажав усебічно розвиватися, щоб сприймати інформацію у ширшій площині. І додав, що насправді така реакція на його слова збентежила його.
"Коли я подивився на ці коментарі… Ріднесенькі, ходіть в театри, читайте книги, вірші, думайте, ходіть в кіно. Не закидайте свій мозок фастфудом. Чим мозок відрізняється від шлунку. Ми в шлунок можемо закинути фастфуд і ввечері це висрати, а мозок так не працює. Те, що ми в нього закидаємо, залишається там — хочемо ми чи не хочемо. Ми стаємо пласкими. Мені це рішуче не подобається", — додав Суханов.
Нагадаємо, нещодавно Олексій Суханов зробив заяву про сексуальні вподобання та чи є у нього кохана людина зараз.