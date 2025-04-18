Суханов пояснив сміливу заяву про 5 тис. грн, які щомісяця витрачає на життя у Києві: "Сенси глибше"

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов, який нещодавно заявив про готовність до усиновлення, вперше пояснив свою нашумілу заяву про свої щомісячні витрати на життя у столиці.

Річ у тому, що нещодавно українська блогерка опитала ведучого про його бюджет на місяць, яким він закриває власні щомісячні потреби. Олексій, яка живе у Києві, назвав суму у п'ять тисяч гривень. У Мережі люди здивувалися такій цифрі та звинуватили шоумена у брехні. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" шоумен розставив усі крапки над "і".

Суханов стверджує, що користувачі неправильно сприйняли його слова. Він наголосив, що давав відповідь з іронією, наділяючи її глибоким сенсом. Зокрема, хотів підкреслити, що насправді на таку суму дійсно неможливо жити, тому треба докладати чимало зусиль для кращої якості життя.

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Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

"Ви тотально нічого не зрозуміли. Збагніть, що жарт буває пов'язаним не тільки з усмішкою на обличчі. Так само й іронія. Ви не зрозуміли й нічого не прочитали. Ви зачепилися за ці п'ять тисяч гривень, але ж не можна сприймати все таким пласким. Це ж була іронія. Ми втрачаємо спроможність простежувати логіку. Я ще потім сказав, що ми маємо змінюватися і не тільки мріяти, але й докладати зусиль, щоб у нас було не п'ять тисяч гривень, на які не можна вижити. Треба вчитися читати поміж рядків, а не хапати, як ґава все те, що блищить. Сенси завжди трохи глибше, ніж поверхня", — пояснив зірка.

До того ж усім хейтерам під відео Олексій побажав усебічно розвиватися, щоб сприймати інформацію у ширшій площині. І додав, що насправді така реакція на його слова збентежила його.

"Коли я подивився на ці коментарі… Ріднесенькі, ходіть в театри, читайте книги, вірші, думайте, ходіть в кіно. Не закидайте свій мозок фастфудом. Чим мозок відрізняється від шлунку. Ми в шлунок можемо закинути фастфуд і ввечері це висрати, а мозок так не працює. Те, що ми в нього закидаємо, залишається там — хочемо ми чи не хочемо. Ми стаємо пласкими. Мені це рішуче не подобається", — додав Суханов.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Суханов зробив заяву про сексуальні вподобання та чи є у нього кохана людина зараз.