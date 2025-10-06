- Дата публікації
Суханов показав фото з цілунком чоловіка й поставив на місце гейтерів, які приписали йому камінгаут
Ведучий відповів допитливим юзерам на уїдливі закиди.
Відомий телеведучий Олексій Суханов відреагував на чутки фанів щодо особистого життя.
Все почалося зі звичайного допису зірки в Instagram, у якому він публічно привітав з днем народження свого друга Олексія Прищепу. Допис для іменинника Олексій доповнив їхньою спільною чорно-білою світлиною, де вони дружньо обіймаються та цілуються. Ведучий подякував товаришеві за його присутність у житті.
“Спасибі, що ти є і що ти поруч, моя дорога і така важлива Людино!” — звернувся до товариша Суханов.
Проте не всі підписники сприйняли цей допис адекватно. В коментарях одразу з’явилися натяки, що нібито це фото — “камінгаут”. Та телеведучому урвався терпець через таке непорозуміння. Він наголосив, що вияв ніжності між чоловіками — це не привід для пересудів, а ознака людяності, і додатково закликав позбуватися радянського мислення, “хворої уяви” та вчитися виявляти “добре й ніжне ставлення” незалежно від статі.
“Якщо для вас чоловік, який цілує іншого чоловіка в щоку чи губи — щось таке за межами зрозумілого, то чия це проблема? Працюйте над собою! Нічого поганого чи чогось інтимно-сексуального в цьому немає! Лише знак доброго й ніжного ставлення, бо кожен з нас, незалежно від статі, потребує ніжності та доброти! Решта — радянська маячня!” — різко написав шоумен.
