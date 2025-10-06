ТСН у соціальних мережах

Суханов показав фото з цілунком чоловіка й поставив на місце гейтерів, які приписали йому камінгаут

Ведучий відповів допитливим юзерам на уїдливі закиди.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олексій Суханов

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Відомий телеведучий Олексій Суханов відреагував на чутки фанів щодо особистого життя.

Все почалося зі звичайного допису зірки в Instagram, у якому він публічно привітав з днем народження свого друга Олексія Прищепу. Допис для іменинника Олексій доповнив їхньою спільною чорно-білою світлиною, де вони дружньо обіймаються та цілуються. Ведучий подякував товаришеві за його присутність у житті.

“Спасибі, що ти є і що ти поруч, моя дорога і така важлива Людино!” — звернувся до товариша Суханов.

Олексій Суханов із другом / © instagram.com/suhanov.official

Проте не всі підписники сприйняли цей допис адекватно. В коментарях одразу з’явилися натяки, що нібито це фото — “камінгаут”. Та телеведучому урвався терпець через таке непорозуміння. Він наголосив, що вияв ніжності між чоловіками — це не привід для пересудів, а ознака людяності, і додатково закликав позбуватися радянського мислення, “хворої уяви” та вчитися виявляти “добре й ніжне ставлення” незалежно від статі.

“Якщо для вас чоловік, який цілує іншого чоловіка в щоку чи губи — щось таке за межами зрозумілого, то чия це проблема? Працюйте над собою! Нічого поганого чи чогось інтимно-сексуального в цьому немає! Лише знак доброго й ніжного ставлення, бо кожен з нас, незалежно від статі, потребує ніжності та доброти! Решта — радянська маячня!” — різко написав шоумен.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк показала свого нареченого та як вони втрьох із сином вийшли на осінню прогулянку.

