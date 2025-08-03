Суханов різко відреагував на бажання росіянина Галкіна дати концерт в Україні

Олексій Суханов, Максим Галкін

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Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов різко висловився щодо бажань російських артистів у майбутньому давати концерти в Україні.

Шоумен висловив категоричну позицію щодо можливого повернення російських виконавців на українську сцену. Його реакція прозвучала після заяв Максима Галкіна й Андрія Макаревича про потенційні концерти в Україні. Суханов зауважив, що, на його думку, суспільство ще не оговталося від війни та багатьох уроків історії, аби дозволити собі це.

"Коли ми застудилися, бо посиділи на протязі чи підхопили вірус, то ми намагаємося на день-два лишитися вдома задля імунної системи. Аби дати їй трохи стати на ноги. І вже тоді можна виходити й займатися своїми справами. Я запевняю, що поки що українське суспільство певною мірою не "одужало", аби сюди приїздили виконавці з Росії. І коли ми збагнемо все, то тоді вони можуть приїжджати. А поки ми на небезпечній межі. Ми знову можемо замкнути коло", — наголосив телеведучий у коментарі "Новини.LIVE".

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Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Усвідомлюючи, що деякі російські артисти справді підтримують Україну, Суханов усе ж переконаний, що цього недостатньо, аби перестати вважати їх "чужими" у контексті нашої держави. На думку ведучого, зараз варто фокусуватися лише на власній культурі.

"Якщо коротко, то я вважаю, що зараз не на часі їх пускати сюди. Ми маємо впирати своє, українське. Вони можуть підтримувати кого завгодно. І велика подяка їм, що вони підтримують Україну, спасибі їм велике, але вони мають залишатися чужими для України. Бо якщо ми їх сприйматимемо "своїми", ми знову станемо не на ту стежку. Братів в українців немає, крім свідомого українця", — підкреслив знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно скандальний продюсер Потап, який під час війни живе за кордоном, також заговорив про повернення до Києва.

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