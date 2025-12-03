ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

Суханов розкрив справжню причину, чому Софія Ротару мовчить про війну: "Одна обставина заважає"

Артистка нібито хоче дати інтерв'ю, але є один нюанс.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олексій Суханов та Софія Ротару

Олексій Суханов та Софія Ротару

Відомий телеведучий Олексій Суханов розкрив справжню причину, чому співачка Софія Ротару мовчить про війну в Україні, яку розв'язала Росія.

За словами знаменитості, виконавиця хоче дати інтерв'ю, де розставила б всі крапки над "і", в тому числі й щодо її позиції. Однак Олексій Суханов на проєкті "ІПсО і люди" запевняє, що Софія Ротару поки що цього не може зробити. Ведучий говорить, що на це є певна обставина, яка не дає змоги артистці дати інтерв'ю.

"Я б хотів записати інтерв'ю з Софією Михайлівною. Вона відмовляється. Вона дуже хоче говорити, але, повірте мені, зараз поки є одна обставина, яка їй заважає. Вона не просто так мовчить, як мені пояснили", - запевнив Суханов.

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Ведучий наголосив, що Софія Ротару не просто так мовчить. Однак подробиці Олексій Суханов розкривати не може, оскільки не має права цього робити.

"Я не уповноважений (розкривати - прим. ред.), але повірте мені, вона не просто так мовчить, і їй це не байдуже", - пояснив ведучий.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Софія Ротару обрала мовчання. Тим не менш, артистка реагує на події, що відбуваються в Україні. Вона публікує відповідні дописи в Instagram. З нещодавнього, коли був жахливий обстріл Тернополя, артистка промовисто відреагувала на злочин окупантів.

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie