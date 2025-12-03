Суханов розкрив справжню причину, чому Софія Ротару мовчить про війну: "Одна обставина заважає"

Олексій Суханов та Софія Ротару

Відомий телеведучий Олексій Суханов розкрив справжню причину, чому співачка Софія Ротару мовчить про війну в Україні, яку розв'язала Росія.

За словами знаменитості, виконавиця хоче дати інтерв'ю, де розставила б всі крапки над "і", в тому числі й щодо її позиції. Однак Олексій Суханов на проєкті "ІПсО і люди" запевняє, що Софія Ротару поки що цього не може зробити. Ведучий говорить, що на це є певна обставина, яка не дає змоги артистці дати інтерв'ю.

"Я б хотів записати інтерв'ю з Софією Михайлівною. Вона відмовляється. Вона дуже хоче говорити, але, повірте мені, зараз поки є одна обставина, яка їй заважає. Вона не просто так мовчить, як мені пояснили", - запевнив Суханов.

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Ведучий наголосив, що Софія Ротару не просто так мовчить. Однак подробиці Олексій Суханов розкривати не може, оскільки не має права цього робити.

"Я не уповноважений (розкривати - прим. ред.), але повірте мені, вона не просто так мовчить, і їй це не байдуже", - пояснив ведучий.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Софія Ротару обрала мовчання. Тим не менш, артистка реагує на події, що відбуваються в Україні. Вона публікує відповідні дописи в Instagram. З нещодавнього, коли був жахливий обстріл Тернополя, артистка промовисто відреагувала на злочин окупантів.