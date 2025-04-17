Суханов розсекретив свої сексуальні вподобання та чи в стосунках зараз

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Реклама

Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов зробив відверте зізнання про особисте життя.

Знаменитість доволі рідко висловлюється про стосунки та воліє тримати романи за сімома замками. Але в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Олексій Суханов уперше натякнув на свою пансексуальність. Ведучий запевняє, що його приваблюють представники обох статей: чоловіки та жінки. Зірка додає, що насамперед під час вибору коханої людини він керується здебільшого внутрішніми якостями, а не статтю.

"Я дуже люблю красивих людей обох статей. Але краса для мене, перш за все, внутрішня. Бо зовнішньої краси не буває без внутрішньої краси. Ти можеш народитися красивою людиною, але якщо в собі не плекати красу, то згодом однаково подурнішаєш. Тому що це йде зсередини. Тому для мене існує категорія людей красивих зсередини. А як можна не любити красивих людей? Вони мене надихають. Я радію, коли бачу їхні очі, фізику рухів, як вони одягаються. Це насолода!" — поділився Суханов.

Реклама

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Водночас ведучий розповів про вподобання в сексі. За словами Олексія, під час інтиму він не зраджує своїм принципам і кохається виключно з тими, хто йому дуже імпонує своєю внутрішньою красою.

"У мене ніколи не було в ліжку потворних людей. В сексі були тільки красиві люди. Але я прихильник того, коли у ліжку тільки двоє. Людина не визначається тим, з ким вона живе: якої думки, орієнтації, віку, статусу, національності… Людина визначається своїми рисами", — підкреслив шоумен.

До слова, Суханов також зробив заяву, що зараз він закоханий. Утім, більше подробиць про кохану людину розповідати не став, адже вважає, що під час війни хизування особистим життям не на часі.

"Зараз я закоханий. Не можна жити без любові та кохання. Щастя любить тишу. Перед ким мені хизуватися?! Це вкрай неввічливо, коли зараз люди втрачають своїх близьких і коханих. Це неправильно й відсутність поваги", — пояснив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Волканов показав свою обраницю, з якою зустрічається три роки.