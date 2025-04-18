Суханов вперше за тривалий час заговорив про маму в Росії та яке у них зараз спілкування

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов, який раніше розповів про купівлю нерухомості, прокоментував стосунки з родичами та друзями з РФ під час війни.

Знаменитість уникає розлогих відповідей про близьких людей, які залишаються під час війни в державі-терористки. Проте його позиція залишається незмінною — він розірвав зв'язок і викреслив з життя все російське. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Суханов пояснив, що серед таких людей і його мама, тому з початком великої війни він більше не цікавиться її життям в Росії.

"В лютому 22-го спілкувався. Напевно, якби щось трапилося, повідомили б. Я не хочу про це", — зазначив ведучий.

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Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Крім того, Олексій наголосив, що Росію насправді жодним чином не можна змінити. Але водночас припустив, що лише очистивши всю території від окупантів і побудувавши на отому місці нову країну, можна змінювати ставлення до тієї території. А поки ж у шоумена "вичерпалися кредити довіри".

"Для мене тієї території не існує. В моїй голові всі кредити вона вичерпала та скористалася всім. Щодо Росії, ні, я не вірю: вона ніколи не буде іншою. Я не вірю в опозицію тамтешню, тому що я їх теж бачу в різноманітті ситуацій. Тільки якщо ось закрити, хлоркою залити, накрити плівкою, дати постояти років десять, потім зняти, запросити прибиральниць, щоб це вимили і запустити нову на тому місці країну. Тоді так, а більш ніяк", — пояснив Суханов.

Олексій Суханов

Зірка говорить, що ще одним чудовим сценарієм було б наділення держави-агресорки міжнародним лідером, під патронатом якого вони мали б змогу відійти від ідеології диктатора:

"Мені здається, що єдиний порятунок для тієї території полягає тільки в тому, аби призначити там якогось намісника від міжнародної організації і просто під патронат віддати, щоб нікого їхнього не було при владі, щоб всі перепрограмували свої мізки. Але про що говорити, коли алкоголь, відсутність освіти… Але нам треба думати про своє, намагаючись захиститися від тієї гидоти".

Нагадаємо, нещодавно Олексій Суханов заявив, що готується стати батьком. Він пояснив, коли саме це станеться.